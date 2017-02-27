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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 00:11
Denik написав: centurionus написав:
Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?
Навчання включало в себе вивчення абсолютно всього спектру озброєнь + математичні моделі бойових дій та ще багато чого...
Вам на учебе не говорили что большая война всегда непредказуема. Думала ли Япония нападая на Перл Харбор, что в 1945 на Хиросиму и Нагасаки упадут атомные бомбы. Какой математической моделью можно описать иррациональные глупость и предательство?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 00:51
Прораб написав: somilitark написав:
Далі плюсуємо заробітчан, а це 1.5 ярда в місяць.
Далі плюсуємо послуги, основний плюс це транзит газа, майже 300 лямів в місяць.
Далі плюсуємо 200 000 тільки офіційних айтішників.
Тобто основа ВВП це люди, які змушені виїхати з рідної країни для того, щоб прогодувати свої сім'ї? Чудова ставка, панове.
Як при нагнітанні ЗМІ, Україну інвестори поставили в стоп лист, так і потік коштів від заробітчан переросте у простий вивіз своїх сімей.
Про ІТ вже й казати нічого. У тій же Польщі оф. програма вже зараз.
І що з ІТ, вже половина ІТ Києва/Львова на кордоні, чи вже Кракові розпаковує сумки?
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