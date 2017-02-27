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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9134913591369137>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
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35
Долар
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Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:53

asti
та нихто ни нападе, а курс на 28,5+ может и вернётся, но я бы не дёргался.
сдавал па 28 по нужде, а па 28,5-29 закинул на карту и не парюсь трачу на бытовуху...
Востаннє редагувалось чик в Нед 06 лют, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Пане колгоспнику, посівна скоро почнеться на півдні нашої країни, і якщо ви ще будете ловити гав, то валюту будете здавати не по 27.90, а по 27.50, ось і все що треба вам знати про посівну)))

Вже почалася підкормка озимини.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:25

  zРадио написав:
  sergey_sryvkin написав:мінімалка в 2020 була 4723, а зараз 6500. Ось там і шукайте приріст "па всєй еканомікє"...


Когда в 2020-м? В ноябре 2020-го она была уже не 4723, а 5000. А в ноябре 2021-го еще не 6500, а 6000. Рост минималки за анализируемый период = 20%, что примерно соответствует росту средней зарплаты "па всєй еканомікє", в 2,4 раза превышающей минимальную.

Будьте аккуратней с цифрами, а то пытаясь посадить в лужу кого-то другого, сами окунетесь в нее с головой :)


Мені не треба когось в лужу саджати, нецікаво.
Я звертаю вашу увагу на те, що зарплати зростають зовсім не завдяки метінвестам.
Бо і без метінвестів вони зростають номінально на ті самі, якщо не більші, цифри.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Буде ще одна цікава річ навесні цього року. Акціонерні товариства після виплат рекордного податку на прибуток будуть накопичувати гроші для виплат значної частини прибутку за 2021 рік акціонерам або державі. Всі виплати відбуваються в гривні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:прогноз на неделю 27,70/27,90(85)


підтримую
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:а то что на ветке мало людей с "опытом войны"- это не их профильная ветка

а рассуждают, как бывалые вояки с готовностью "спиной захищать". сча есть куча возможностей научиться обращаться с автоматическим оружием, но потными ручками пересчитывать пачки денех сидя перед пк канечна более патриотично...
27,9/28,1 :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:31

  чик написав:
  prodigy написав:а то что на ветке мало людей с "опытом войны"- это не их профильная ветка

а рассуждают, как бывалые вояки с готовностью "спиной захищать". сча есть куча возможностей научиться обращаться с автоматическим оружием, но потными ручками пересчитывать пачки денех сидя перед пк канечна более патриотично...


Тут есть представители депозитной сотни. Если кто помнит ВТБ. :?
Дешевше буде! Вірю в Україну!
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27.88-27.90/28.00-28.02
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк -3 копейки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:19

до 28.00 сьогодні наближимося...не буду стверджувати, що проб'ємо 8)
vovakwasov
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