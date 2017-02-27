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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:41
flyman написав: Investor_K написав:
Межбанк -3 копейки
повільне занурення під 28, або принцип чайника: швидкий розігрів з повільним остиванням
шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) ....
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:46
Alex2007 написав:
шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) ....
Это реакция мирового сообщества на мои слова с утра. Нормально.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25
Alex2007 написав: flyman написав: Investor_K написав:
Межбанк -3 копейки
повільне занурення під 28, або принцип чайника: швидкий розігрів з повільним остиванням
шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) ....
Растём по 10 коп в день, падаем по 20 (с) я
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Captain Obvious
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Додано: Пон 07 лют, 2022 11:29
Captain Obvious написав:
падаем по 20 (с) я
Не переживайте. Ниже 26,20 вряд ли упадем.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:05
Вот и пробили 28. Аккурат к обеду.
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