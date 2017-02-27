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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9134913591369137

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Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
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Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:41

  flyman написав:
  Investor_K написав:Межбанк -3 копейки

повільне занурення під 28, або принцип чайника: швидкий розігрів з повільним остиванням


шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) .... :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) ....


Это реакция мирового сообщества на мои слова с утра. Нормально.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25

  Alex2007 написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Межбанк -3 копейки

повільне занурення під 28, або принцип чайника: швидкий розігрів з повільним остиванням


шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) .... :roll:


Растём по 10 коп в день, падаем по 20 (с) я
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:падаем по 20 (с) я


Не переживайте. Ниже 26,20 вряд ли упадем.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот и пробили 28. Аккурат к обеду.
Investor_K
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