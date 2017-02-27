шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) ....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:41
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25
Растём по 10 коп в день, падаем по 20 (с) я
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот и пробили 28. Аккурат к обеду.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:31
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2022.................28,0105
Гривна укрепилась на 13 копеек.
МКГ*............6.9335............6.9824...........+0.71%
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно.
Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.
НБУ в пятницу купил 126 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Приличный рост объема тендерных сертификатов и помогавшая ему обналичка были большей частью компенсированы более скромным сокращением объема суточных сертификатов, интервенцией и расходами казначейства.
В четверг объем МБ вырос с 521.2 до 655.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, предложение умеренно превышало спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:33
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
судя по совокупности факторов, ИМХО, примерно на 27,5 можно снова покупать. Как ни крути, торговый баланс ухудшится в этом году - энергия, удобрения, прочий импорт крайне дорогие.
Похоже на сырьевой (супер)цикл, но это не точно
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:52
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