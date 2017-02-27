Додано: Пон 07 лют, 2022 12:31

НБУ написав: Станом на 1 лютого 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 287,1 млн дол. США. За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року. Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0007.02.2022.................Гривна укрепилась на 13 копеек.МКГ*............6.9335............6.9824...........+0.71%Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки.В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно.Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.НБУ в пятницу купил 126 млн.Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Приличный рост объема тендерных сертификатов и помогавшая ему обналичка были большей частью компенсированы более скромным сокращением объема суточных сертификатов, интервенцией и расходами казначейства.В четверг объем МБ вырос с 521.2 до 655.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, предложение умеренно превышало спрос.информацию о состоянии резервов:* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.