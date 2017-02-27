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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9135913691379138>

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Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:41

  flyman написав:
  Investor_K написав:Межбанк -3 копейки

повільне занурення під 28, або принцип чайника: швидкий розігрів з повільним остиванням


шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) .... :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) ....


Это реакция мирового сообщества на мои слова с утра. Нормально.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25

  Alex2007 написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Межбанк -3 копейки

повільне занурення під 28, або принцип чайника: швидкий розігрів з повільним остиванням


шото валютный "чайник" остывает быстрее чем закипал (как-будто всех врагов и агрессоров уже победили) .... :roll:


Растём по 10 коп в день, падаем по 20 (с) я
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:падаем по 20 (с) я


Не переживайте. Ниже 26,20 вряд ли упадем.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот и пробили 28. Аккурат к обеду.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:13

НБУ присутствует?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2022.................28,0105
Гривна укрепилась на 13 копеек.

МКГ*............6.9335............6.9824...........+0.71%

Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно.
Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.

НБУ в пятницу купил 126 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Приличный рост объема тендерных сертификатов и помогавшая ему обналичка были большей частью компенсированы более скромным сокращением объема суточных сертификатов, интервенцией и расходами казначейства.

В четверг объем МБ вырос с 521.2 до 655.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, предложение умеренно превышало спрос.

НБУ опубликовал информацию о состоянии резервов:
НБУ написав:Станом на 1 лютого 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 287,1 млн дол. США. За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року. Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником.


* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:33

  Investor_K написав:
  Captain Obvious написав:падаем по 20 (с) я


Не переживайте. Ниже 26,20 вряд ли упадем.

Не верю даже в 27,00. Ни зимой, ни летом ни в каком году
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

судя по совокупности факторов, ИМХО, примерно на 27,5 можно снова покупать. Как ни крути, торговый баланс ухудшится в этом году - энергия, удобрения, прочий импорт крайне дорогие.
Похоже на сырьевой (супер)цикл, но это не точно
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:52

  alex10 написав:
  Investor_K написав:
  Captain Obvious написав:падаем по 20 (с) я


Не переживайте. Ниже 26,20 вряд ли упадем.

Не верю даже в 27,00. Ни зимой, ни летом ни в каком году

Это если делать все по уму.
Но самокатчики в верхах = обезьяне с гранатой.
Куда швырнет - неизвестно.
antey1969
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