Да, с самого утра, очень активно. Сначала в Блумберге оффера выкупал по 28,01, сейчас в Ройтерсе стоит с бидом 27,99. Но в Ройтерсе Поэтому в Блуме пытаются ниже продавить. В общем, повторяется прошлая пятница.
Да, с самого утра, очень активно. Сначала в Блумберге оффера выкупал по 28,01, сейчас в Ройтерсе стоит с бидом 27,99. Но в Ройтерсе Поэтому в Блуме пытаются ниже продавить. В общем, повторяется прошлая пятница.
Спасибо, как думаете, отскок возможен от сегодняшнего уровня?
Да, с самого утра, очень активно. Сначала в Блумберге оффера выкупал по 28,01, сейчас в Ройтерсе стоит с бидом 27,99. Но в Ройтерсе Поэтому в Блуме пытаются ниже продавить. В общем, повторяется прошлая пятница.
Спасибо, как думаете, отскок возможен от сегодняшнего уровня?
Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.
Искатель написав:Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.
Який Ваш коментар стосовно цього всього? НБУ адекватний і послідовний? Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27? І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє? Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати? Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці? А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"
Искатель написав:Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.
Який Ваш коментар стосовно цього всього? НБУ адекватний і послідовний? Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27? І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє? Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати? Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці? А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"
зачем нужно было упираться рогами и сливать полтора миллиарда зелени?
Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тоді продавав під 50% ринка, як це все назвати?