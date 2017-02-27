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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9136913791389139>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:53

  asti написав:НБУ присутствует?

Да, с самого утра, очень активно.
Сначала в Блумберге оффера выкупал по 28,01, сейчас в Ройтерсе стоит с бидом 27,99.
Но в Ройтерсе :) Поэтому в Блуме пытаются ниже продавить.
В общем, повторяется прошлая пятница.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:56

  Искатель написав:
  asti написав:НБУ присутствует?

Да, с самого утра, очень активно.
Сначала в Блумберге оффера выкупал по 28,01, сейчас в Ройтерсе стоит с бидом 27,99.
Но в Ройтерсе :) Поэтому в Блуме пытаются ниже продавить.
В общем, повторяется прошлая пятница.
Спасибо, как думаете, отскок возможен от сегодняшнего уровня?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:03

  asti написав:
  Искатель написав:
  asti написав:НБУ присутствует?

Да, с самого утра, очень активно.
Сначала в Блумберге оффера выкупал по 28,01, сейчас в Ройтерсе стоит с бидом 27,99.
Но в Ройтерсе :) Поэтому в Блуме пытаются ниже продавить.
В общем, повторяется прошлая пятница.
Спасибо, как думаете, отскок возможен от сегодняшнего уровня?

Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:11

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:13

  alex10 написав:
  Investor_K написав:
  Captain Obvious написав:падаем по 20 (с) я


Не переживайте. Ниже 26,20 вряд ли упадем.

Не верю даже в 27,00. Ни зимой, ни летом ни в каком году

Каждый год одно и то же одни не верят что будет 26,хх а другие не верят в 28,хх просто надо не верить / неверить а зарабатывать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:21

  Искатель написав:Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.

Який Ваш коментар стосовно цього всього?
НБУ адекватний і послідовний?
Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27?
І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє?
Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати?
Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці?
А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:34

  somilitark написав:
  Искатель написав:Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.

Який Ваш коментар стосовно цього всього?
НБУ адекватний і послідовний?
Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27?
І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє?
Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати?
Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці?
А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"


зачем нужно было упираться рогами и сливать полтора миллиарда зелени?
Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тоді продавав під 50% ринка, як це все назвати?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда рост?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:48

  cohan написав:когда рост?

Очень и очень не скоро :mrgreen: Вам ждать и ждать его в январе следуюшего 2023 года.. Но это не точно
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:58

  cohan написав:когда рост?
Всё зависит от новостей "с фронта" Я вчера вечером после очередного потока страшилок по ТВ вообще собрался было откупаться сегодня, а в итоге сдал в ТАСе ещё пятерочку по 28 с утра. Думаю ещё копеек 20 можем сбросить, а уж потом рост//)
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