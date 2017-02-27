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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9136913791389139

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:21

  GDV29 написав:
  cohan написав:когда рост?

Очень и очень не скоро :mrgreen: Вам ждать и ждать его в январе следуюшего 2023 года.. Но это не точно


да не
я жду в марте, но не помешало бы и в 20х числах февраля
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

При Межбанке сейчас 27,97/27,98, Пивденный "наливает" уже по /28,00, т.е. ждут вниз еще
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:37

немного спустили пар в январе, пора уже возвращаться на 27.15 - что фундаментально изменилось с этого уровня!?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:50

  somilitark написав:
  Искатель написав:Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.

Який Ваш коментар стосовно цього всього?
НБУ адекватний і послідовний?
Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27?
І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє?
Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати?
Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці?
А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"

Вы очень эмоциональны, это мешает трезво анализировать.
Нацбанк если бы хотел упереться, выставил бы бид в Блуме. А так он дает снижаться, при этом откупает.
Кстати, уже с 99 на 97 съехали. Т.е. по 27,97 берет в Ройтерсе.
Искатель
 
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