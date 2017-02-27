|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:21
GDV29 написав: cohan написав:
когда рост?
Очень и очень не скоро
Вам ждать и ждать его в январе следуюшего 2023 года.. Но это не точно
да не
я жду в марте, но не помешало бы и в 20х числах февраля
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3743
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:36
При Межбанке сейчас 27,97/27,98, Пивденный "наливает" уже по /28,00, т.е. ждут вниз еще
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1295 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:37
немного спустили пар в январе, пора уже возвращаться на 27.15 - что фундаментально изменилось с этого уровня!?
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 934
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:50
somilitark написав: Искатель написав:
Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.
Який Ваш коментар стосовно цього всього?
НБУ адекватний і послідовний?
Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27?
І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє?
Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати?
Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці?
А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"
Вы очень эмоциональны, это мешает трезво анализировать.
Нацбанк если бы хотел упереться, выставил бы бид в Блуме. А так он дает снижаться, при этом откупает.
Кстати, уже с 99 на 97 съехали. Т.е. по 27,97 берет в Ройтерсе.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5324
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 4490 раз.
-
- Профіль
-
6
12
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: thirdeye
, vadm
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7952
|19073893
|
Пон 07 лют, 2022 15:06
ЛОБ
|
|29919
|19804694
|
|
|1412
|6167935
|
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
|