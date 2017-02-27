да не
я жду в марте, но не помешало бы и в 20х числах февраля
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:21
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
При Межбанке сейчас 27,97/27,98, Пивденный "наливает" уже по /28,00, т.е. ждут вниз еще
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:37
немного спустили пар в январе, пора уже возвращаться на 27.15 - что фундаментально изменилось с этого уровня!?
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:50
Вы очень эмоциональны, это мешает трезво анализировать.
Нацбанк если бы хотел упереться, выставил бы бид в Блуме. А так он дает снижаться, при этом откупает.
Кстати, уже с 99 на 97 съехали. Т.е. по 27,97 берет в Ройтерсе.
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:30
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:45
Є один незаперечний факт - рости будуть ціни. Можливо так як в минулому році - на 20%, можливо повільніше, а можливо - щвидше.
Тож розрив між інфляцією та девальвацією буде все більше перекособочувати фінансову систему. І тоді неминуче повториться 2005, 2008 чи 2014.
На довірливих лохах.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, сколько же сегодня НБУ скупил в закрома?!
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:15
Что ждать от курса на этой неделе?
Что ждать от курса на этой неделе?
https://news.finance.ua/ru/news/-/50831 ... toj-nedele
За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,3−2,2%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,78 до 28,15 грн (-2,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,37/28,39 до 28,00/28,02 грн (-1,3%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,28/28,59 до 27,91/28,17 (-1,3%/-1,5%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.
Валютный рынок, в том числе иностранные инвесторы, считают, что напряжение нынешней геополитической ситуации пошло на спад, а вероятность боевых столкновений в ближайшее время снижается, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
С его слов, дополнительным индикатором для этого, как ни странно, может служить курс российского рубля.
«В период усиления эскалации он падал к доллару синхронно с гривной по тем же самым причинам, а сейчас синхронно укрепляется. На начавшейся неделе я ожидаю снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,6/27,8 грн», — прогнозирует Иосуб.
Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, отмечает: «Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также 24 месяца — в долларах США. После „провала“ прошлой недели Минфин должен поднять ставки по данным выпускам, в противном случае размещение снова будет неудачным. Объем вложений нерезидентов в данном активе с начала года сократился на 13,58 млрд грн — до 79,07 млрд».
Также эксперт подчеркивает, что международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта Украины с «положительного» до «стабильного», подтвердив при этом рейтинг страны на уровне «В».
«В случае необходимости привлечь новые займы наша страна теперь будет вынуждена предлагать более высокую процентную ставку. Кроме того, эксперты Fitch прогнозируют рост ВВП на уровне 2,9% в 2022 году против 3,0% в 2021 году», — говорит Гойлов.
По его прогнозу, на текущей неделе гривна относительно доллара США укрепится до уровня 28,05. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время
https://news.finance.ua/ru/news/-/50829 ... hee-vremya
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает выделение Украине 2,2 млрд долларов.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Bloomberg TV.
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«Надеемся, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение 2,2 млрд долларов, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы», — написал Марченко в Facebook.
Министр также добавил, что видит прогресс в отношениях с МВФ.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной всей суммы 2,3 млрд долларов по программе Stand-By с Международным валютным фондом. Это произойдет к середине 2022 года, несмотря на медленный прогресс в выполнении программы.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
підкажіть будь ласка який банк має онлайн курси валюти близькі до "вулиці" бо шось курси Моно, приват мене не дуже влаштовують. Придивляюся до банку Львів і Альфа.
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