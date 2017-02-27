RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9137913891399140>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:21

  GDV29 написав:
  cohan написав:когда рост?

Очень и очень не скоро :mrgreen: Вам ждать и ждать его в январе следуюшего 2023 года.. Но это не точно


да не
я жду в марте, но не помешало бы и в 20х числах февраля
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

При Межбанке сейчас 27,97/27,98, Пивденный "наливает" уже по /28,00, т.е. ждут вниз еще
GDV29
 
Повідомлень: 612
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:37

немного спустили пар в январе, пора уже возвращаться на 27.15 - что фундаментально изменилось с этого уровня!?
Grand Touring
 
Повідомлень: 934
З нами з: 23.03.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:50

  somilitark написав:
  Искатель написав:Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.

Який Ваш коментар стосовно цього всього?
НБУ адекватний і послідовний?
Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27?
І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє?
Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати?
Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці?
А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"

Вы очень эмоциональны, это мешает трезво анализировать.
Нацбанк если бы хотел упереться, выставил бы бид в Блуме. А так он дает снижаться, при этом откупает.
Кстати, уже с 99 на 97 съехали. Т.е. по 27,97 берет в Ройтерсе.
Искатель
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 22.02.16
Подякував: 811 раз.
Подякували: 4495 раз.
 
Профіль
6
12
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:30

  Grand Touring написав:немного спустили пар в январе, пора уже возвращаться на 27.15 - что фундаментально изменилось с этого уровня!?

Гадаю, фундаментально зміниться коли перестануть гроші друкувати. Ну а гроші в світі "є тільки єдині" )
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10064
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2647 раз.
Подякували: 2057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:45

  vitaliian написав:Каждый год одно и то же одни не верят что будет 26,хх а другие не верят в 28,хх

Є один незаперечний факт - рости будуть ціни. Можливо так як в минулому році - на 20%, можливо повільніше, а можливо - щвидше.

Тож розрив між інфляцією та девальвацією буде все більше перекособочувати фінансову систему. І тоді неминуче повториться 2005, 2008 чи 2014.

  vitaliian написав:просто надо не верить / неверить а зарабатывать.

На довірливих лохах.
akido
 
Повідомлень: 364
З нами з: 18.02.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, сколько же сегодня НБУ скупил в закрома?!
GDV29
 
Повідомлень: 612
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:15

Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

https://news.finance.ua/ru/news/-/50831 ... toj-nedele


За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,3−2,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,78 до 28,15 грн (-2,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,37/28,39 до 28,00/28,02 грн (-1,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,28/28,59 до 27,91/28,17 (-1,3%/-1,5%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Валютный рынок, в том числе иностранные инвесторы, считают, что напряжение нынешней геополитической ситуации пошло на спад, а вероятность боевых столкновений в ближайшее время снижается, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

С его слов, дополнительным индикатором для этого, как ни странно, может служить курс российского рубля.

«В период усиления эскалации он падал к доллару синхронно с гривной по тем же самым причинам, а сейчас синхронно укрепляется. На начавшейся неделе я ожидаю снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,6/27,8 грн», — прогнозирует Иосуб.

Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, отмечает: «Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также 24 месяца — в долларах США. После „провала“ прошлой недели Минфин должен поднять ставки по данным выпускам, в противном случае размещение снова будет неудачным. Объем вложений нерезидентов в данном активе с начала года сократился на 13,58 млрд грн — до 79,07 млрд».

Также эксперт подчеркивает, что международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта Украины с «положительного» до «стабильного», подтвердив при этом рейтинг страны на уровне «В».

«В случае необходимости привлечь новые займы наша страна теперь будет вынуждена предлагать более высокую процентную ставку. Кроме того, эксперты Fitch прогнозируют рост ВВП на уровне 2,9% в 2022 году против 3,0% в 2021 году», — говорит Гойлов.

По его прогнозу, на текущей неделе гривна относительно доллара США укрепится до уровня 28,05. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85.
GDV29
 
Повідомлень: 612
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время
https://news.finance.ua/ru/news/-/50829 ... hee-vremya

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает выделение Украине 2,2 млрд долларов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Bloomberg TV.

Читайте также: Украина должна выплатить МВФ около $197 млн в феврале

«Надеемся, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение 2,2 млрд долларов, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы», — написал Марченко в Facebook.

Министр также добавил, что видит прогресс в отношениях с МВФ.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной всей суммы 2,3 млрд долларов по программе Stand-By с Международным валютным фондом. Это произойдет к середине 2022 года, несмотря на медленный прогресс в выполнении программы.
GDV29
 
Повідомлень: 612
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

підкажіть будь ласка який банк має онлайн курси валюти близькі до "вулиці" бо шось курси Моно, приват мене не дуже влаштовують. Придивляюся до банку Львів і Альфа.
laviva
 
Повідомлень: 70
З нами з: 11.03.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9137913891399140>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen, Zebra і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7952 19085810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:06
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2990, 2991, 2992
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29919 19814174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 13:46
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6168070
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2675)
07.02.2022 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.