Починає діяти з...............07.02.2022..........08.02.2022
дата розрахунку..............04.02.2022...........07.02.2022
Євро.................................32,2745................32,0724...-0.63%
Долар США......................28,1468................27,9998...-0.52%
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
У любителей круглых чисел есть повод праздновать взятие рубежа
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2022.................28,0105
Гривна укрепилась на 13 копеек.
МКГ*............6.9335............6.9824...........+0.71%
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно.
Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.
До обеда под присмотром НБУ плавно сползли еще на копейку, после чего на полкопейки отскочили. После обеда за час опустились на 2 копейки и остановились после очередного выхода регулятора.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 11.5 копеек ниже открытия.
К 15-30 приподнялись на полкопейки, постояли полчаса и снова покатились вниз. К закрытию опустились на 3 копейки. Похоже, что после 15-30 НБУ оставил Рыжика без присмотра.
Закрыли сессию котировками 27.9400 - 27.9600. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно закрытия пятницы.
В мире доллар продолжает топтаться на месте.
Дневной график:
Ура! Заработало! (с)
Этот день в истории:
2021 - 27.7711 (-11) +22
2020 - 24.5370 (-4) +346
2019 - 26.9594 (-1)
2018 - 27.1196 (-35)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.