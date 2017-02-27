Додано: Пон 07 лют, 2022 17:25

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............07.02.2022..........08.02.2022дата розрахунку..............04.02.2022...........07.02.2022Євро.................................32,2745................32,0724...-0.63%Долар США......................28,1468...................-0.52%После полудня гривна укрепилась еще на копейку.У любителей круглых чисел есть повод праздновать взятие рубежаДовідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0007.02.2022.................Гривна укрепилась на 13 копеек.МКГ*............6.9335............6.9824...........Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки.В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно.Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.До обеда под присмотром НБУ плавно сползли еще на копейку, после чего на полкопейки отскочили. После обеда за час опустились на 2 копейки и остановились после очередного выхода регулятора.Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 11.5 копеек ниже открытия.К 15-30 приподнялись на полкопейки, постояли полчаса и снова покатились вниз. К закрытию опустились на 3 копейки. Похоже, что после 15-30 НБУ оставил Рыжика без присмотра.Закрыли сессию котировками 27.9400 - 27.9600. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно закрытия пятницы.В мире доллар продолжает топтаться на месте.Дневной график:Ура! Заработало! (с)Этот день в истории:2021 - 27.7711 (-11) +222020 - 24.5370 (-4) +3462019 - 26.9594 (-1)2018 - 27.1196 (-35)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.