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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9137913891399140

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
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24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:25

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.02.2022..........08.02.2022
дата розрахунку..............04.02.2022...........07.02.2022
Євро.................................32,2745................32,0724...-0.63%
Долар США......................28,1468................27,9998...-0.52%
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
У любителей круглых чисел есть повод праздновать взятие рубежа :)

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2022.................28,0105
Гривна укрепилась на 13 копеек.

МКГ*............6.9335............6.9824...........+0.71%

Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно.
Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.

До обеда под присмотром НБУ плавно сползли еще на копейку, после чего на полкопейки отскочили. После обеда за час опустились на 2 копейки и остановились после очередного выхода регулятора.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 11.5 копеек ниже открытия.

К 15-30 приподнялись на полкопейки, постояли полчаса и снова покатились вниз. К закрытию опустились на 3 копейки. Похоже, что после 15-30 НБУ оставил Рыжика без присмотра.
Закрыли сессию котировками 27.9400 - 27.9600. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно закрытия пятницы.

В мире доллар продолжает топтаться на месте.

Дневной график:
Зображення
Ура! Заработало! (с)

Этот день в истории:
2021 - 27.7711 (-11) +22
2020 - 24.5370 (-4) +346

2019 - 26.9594 (-1)
2018 - 27.1196 (-35)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:49

  GDV29 написав:При Межбанке сейчас 27,97/27,98, Пивденный "наливает" уже по /28,00, т.е. ждут вниз еще


да, так оно и есть

знакомый (держит сеть обменок- 6шт) сказал, что сегодня у него не купили ни*чего
по 27,95

а 2 недели назад скупили па 29 даже ветхие и со штампами

пришлось за неимением гербовой (как говорил ДС)
сдать сегодня пачку па 27,90 в Укргазе (надо было больше, но осталась гривна по 100/50)

в субботу успел еще па 28,0

лоси пошли каждый день)))
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:12

Сколько НБУ сегодня купил, есть информация?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:13

  GDV29 написав:Интересно, сколько же сегодня НБУ скупил в закрома?!


https://news.finance.ua/ru/news/-/50832 ... t-deshevet
Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:17

  Captain Obvious написав:Тем временем наличка плотно нырнула под 28.
Улыбаемся и машем.

* пока не покупаю


* пока не покупаю
Captain Obvious
 
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