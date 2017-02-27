RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9138913991409141>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:25

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.02.2022..........08.02.2022
дата розрахунку..............04.02.2022...........07.02.2022
Євро.................................32,2745................32,0724...-0.63%
Долар США......................28,1468................27,9998...-0.52%
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
У любителей круглых чисел есть повод праздновать взятие рубежа :)

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2022.................28,0105
Гривна укрепилась на 13 копеек.

МКГ*............6.9335............6.9824...........+0.71%

Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно.
Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.

До обеда под присмотром НБУ плавно сползли еще на копейку, после чего на полкопейки отскочили. После обеда за час опустились на 2 копейки и остановились после очередного выхода регулятора.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 11.5 копеек ниже открытия.

К 15-30 приподнялись на полкопейки, постояли полчаса и снова покатились вниз. К закрытию опустились на 3 копейки. Похоже, что после 15-30 НБУ оставил Рыжика без присмотра.
Закрыли сессию котировками 27.9400 - 27.9600. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно закрытия пятницы.

В мире доллар продолжает топтаться на месте.

Дневной график:
Зображення
Ура! Заработало! (с)

Этот день в истории:
2021 - 27.7711 (-11) +22
2020 - 24.5370 (-4) +346

2019 - 26.9594 (-1)
2018 - 27.1196 (-35)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5292 раз.
Подякували: 15901 раз.
 
Профіль
40
20
28
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:49

  GDV29 написав:При Межбанке сейчас 27,97/27,98, Пивденный "наливает" уже по /28,00, т.е. ждут вниз еще


да, так оно и есть

знакомый (держит сеть обменок- 6шт) сказал, что сегодня у него не купили ни*чего
по 27,95

а 2 недели назад скупили па 29 даже ветхие и со штампами

пришлось за неимением гербовой (как говорил ДС)
сдать сегодня пачку па 27,90 в Укргазе (надо было больше, но осталась гривна по 100/50)

в субботу успел еще па 28,0

лоси пошли каждый день)))
prodigy
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2951 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:57

prodigy Кто ставит штампики? И зачем?)
yulia956688
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 15.07.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:12

Сколько НБУ сегодня купил, есть информация?
asti
 
Повідомлень: 2536
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:13

  GDV29 написав:Интересно, сколько же сегодня НБУ скупил в закрома?!


https://news.finance.ua/ru/news/-/50832 ... t-deshevet
Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.
GDV29
 
Повідомлень: 614
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1299 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:17

  Captain Obvious написав:Тем временем наличка плотно нырнула под 28.
Улыбаемся и машем.

* пока не покупаю


* пока не покупаю
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:23

  asti написав:Сколько НБУ сегодня купил, есть информация?

Информация будет только завтра в анализе ликвидности.
Сегодня могут быть только грубые оценки.
Если исходить из того, что НБУ работал стандартными порциями, можно предположить, что выкупил около 200 млн. Но это очень не точно. НБУ иногда меняет тактику, а сегодняшняя сессия выглядела не совсем обычно.
Надо ждать.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5292 раз.
Подякували: 15901 раз.
 
Профіль
40
20
28
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:24

Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение превышало спрос и котировки доллара постепенно проседали. Активность на торгах была достаточно высокой и уже к 11:30 объем сделок, проведенных только через Bloomberg, превышал $144 млн. Не особо снизилась она и до обеда, и сразу после него.

Стартовав с уровня 28,08/28,10 гривен за доллар, что уже было изначально на 3,5 копейки ниже пятничного закрытия – к концу сессии 7 февраля курс опустился до отметки 27,94/27,96 гривен.

При этом, НБУ четырежды появлялся на межбанке с выкупом валюты. В первый и второй раз выкупал доллар в формате запроса лучшего курса по цене 28,01 гривны и ниже. Затем, ближе к 12 часам – регулятор вышел с покупкой доллара по 27,99 гривен и простоял с этой котировкой уже почти до 15 часов. А потом понизил свой ценник до 27,97 гривен и продолжал покупать предлагаемый ему объем. Причем использовал снова Refinitiv (бывший Reuters).

Нацбанк можно понять. Валютные резервы сократились до $29,3 млрд и теперь регулятору нужно активно их откупать на межбанке, чтобы восстановить потерянное. За прошлую неделю он купил $333,7 млн, но это пока явно мало и не восполняет их потерю на почти $1,5 млрд в январе.

Именно активные интервенции Нацбанка не позволяют сейчас котировкам доллара проседать более существенно. Но и не вмешиваться в процесс регулятор тоже не может. Иначе – после недавнего взлета котировок почти на 1,5 гривны в январе – последует их существенный обвал, что еще больше разбалансирует рынок и приведет к новым курсовым ралли на нашем межбанке. Теперь уже с игрой “на понижение”.

К 11 часам котировки на межбанке просели до 28,005/28,025 гривен за доллар, а к полудню остановились в пределах 27,99/28,01 и с небольшими отклонениями продержались в коридоре 27,965-27,985/27,986-28,005 уже до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте на уровне 27,94/27,96 гривен с достаточно большим оптимизмом среди участников торгов по перспективам укрепления гривны и завтра.

Но все опрошенные нами банкиры и крупные клиенты говорят о том, что основное – это, чтобы Нацбанк “не перегнул палку” с объемом покупок доллара на интервенциях и не спровоцировал этим нового разворота тренда и взлета котировок.

По курсу евро особых неожиданностей сегодня не произошло. Котировки по евровалюте на нашем межбанке полностью отражали курсовой тренд по паре евро/доллар на мировых рынках с поправкой на котировку доллара относительно гривны.

В итоге, с утренних 32,10/32,13 гривен к обеду котировки евро опустились до 31,97/31,9901 гривен, а к концу сессии остановились на отметке 31,9549/31,9778.

Главные события 7 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних стартовых 28,08/28,10 гривен просел до 27,94/27,96 к концу дня, а евро — с 32,10/32,13 до 31,9549/31,9778 гривен.

Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.

Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,0105 гривен, а официальный курс на 8 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9998 гривен за доллар.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2729
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3230 раз.
Подякували: 5342 раз.
 
Профіль
35
19
36
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:25

  prodigy написав:
лоси пошли каждый день)))



Добрый вечер .
Ну не один Вы к лосям заходите .....
Мне тоже придется в десятых числах зайти ., это кроме трех , что имею.

Так что Хорошего настроения и вечера !
холява
2
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3658 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:32

  yulia956688 написав:prodigy Кто ставит штампики? И зачем?)


часто в странах Латинской Америки, Африки и Арабских странах
ставят маленькие штампики...
говорят наркомафия(или контрабандисты) ставят свою метку(понты)

есть версия-что так отслеживают оборот купюр в мире (но тут очень сомнительно),
у каждой купюры есть номер и серия (зачем штампы, из-за которых банки не хотят брать купюру
prodigy
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2951 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9138913991409141>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yulia956688 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7952 19092928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:06
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2990, 2991, 2992
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29919 19820093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 13:46
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6168145
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2678)
07.02.2022 19:35
Ощадбанк (44)
07.02.2022 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.