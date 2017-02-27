Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............07.02.2022..........08.02.2022 дата розрахунку..............04.02.2022...........07.02.2022 Євро.................................32,2745................32,0724...-0.63% Долар США......................28,1468................27,9998...-0.52% После полудня гривна укрепилась еще на копейку. У любителей круглых чисел есть повод праздновать взятие рубежа
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 07.02.2022.................28,0105 Гривна укрепилась на 13 копеек.
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе резво пошли вниз и к 11 опустились на 7.5 копеек. НБУ это движение очень деликатно притормаживал. С выходом на рынок основных игроков, среди которых снова был замечен регулятор, динамика поутихла. За следующий час, делая паузы, медленно опустились на 1.5 копейки. В мире доллар, отскочив в пятницу от достигнутых минимумов, стабилизировался и колеблется умеренно. Справочный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100, что на 9 копеек ниже открытия.
До обеда под присмотром НБУ плавно сползли еще на копейку, после чего на полкопейки отскочили. После обеда за час опустились на 2 копейки и остановились после очередного выхода регулятора. Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 11.5 копеек ниже открытия.
К 15-30 приподнялись на полкопейки, постояли полчаса и снова покатились вниз. К закрытию опустились на 3 копейки. Похоже, что после 15-30 НБУ оставил Рыжика без присмотра. Закрыли сессию котировками 27.9400 - 27.9600. За день опустились на 14 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно закрытия пятницы.
В мире доллар продолжает топтаться на месте.
Дневной график: Ура! Заработало! (с)
Этот день в истории: 2021 - 27.7711 (-11) +22 2020 - 24.5370 (-4) +346
2019 - 26.9594 (-1) 2018 - 27.1196 (-35)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
GDV29 написав:Интересно, сколько же сегодня НБУ скупил в закрома?!
https://news.finance.ua/ru/news/-/50832 ... t-deshevet Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.
asti написав:Сколько НБУ сегодня купил, есть информация?
Информация будет только завтра в анализе ликвидности. Сегодня могут быть только грубые оценки. Если исходить из того, что НБУ работал стандартными порциями, можно предположить, что выкупил около 200 млн. Но это очень не точно. НБУ иногда меняет тактику, а сегодняшняя сессия выглядела не совсем обычно. Надо ждать.
Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение превышало спрос и котировки доллара постепенно проседали. Активность на торгах была достаточно высокой и уже к 11:30 объем сделок, проведенных только через Bloomberg, превышал $144 млн. Не особо снизилась она и до обеда, и сразу после него.
Стартовав с уровня 28,08/28,10 гривен за доллар, что уже было изначально на 3,5 копейки ниже пятничного закрытия – к концу сессии 7 февраля курс опустился до отметки 27,94/27,96 гривен.
При этом, НБУ четырежды появлялся на межбанке с выкупом валюты. В первый и второй раз выкупал доллар в формате запроса лучшего курса по цене 28,01 гривны и ниже. Затем, ближе к 12 часам – регулятор вышел с покупкой доллара по 27,99 гривен и простоял с этой котировкой уже почти до 15 часов. А потом понизил свой ценник до 27,97 гривен и продолжал покупать предлагаемый ему объем. Причем использовал снова Refinitiv (бывший Reuters).
Нацбанк можно понять. Валютные резервы сократились до $29,3 млрд и теперь регулятору нужно активно их откупать на межбанке, чтобы восстановить потерянное. За прошлую неделю он купил $333,7 млн, но это пока явно мало и не восполняет их потерю на почти $1,5 млрд в январе.
Именно активные интервенции Нацбанка не позволяют сейчас котировкам доллара проседать более существенно. Но и не вмешиваться в процесс регулятор тоже не может. Иначе – после недавнего взлета котировок почти на 1,5 гривны в январе – последует их существенный обвал, что еще больше разбалансирует рынок и приведет к новым курсовым ралли на нашем межбанке. Теперь уже с игрой “на понижение”.
К 11 часам котировки на межбанке просели до 28,005/28,025 гривен за доллар, а к полудню остановились в пределах 27,99/28,01 и с небольшими отклонениями продержались в коридоре 27,965-27,985/27,986-28,005 уже до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте на уровне 27,94/27,96 гривен с достаточно большим оптимизмом среди участников торгов по перспективам укрепления гривны и завтра.
Но все опрошенные нами банкиры и крупные клиенты говорят о том, что основное – это, чтобы Нацбанк “не перегнул палку” с объемом покупок доллара на интервенциях и не спровоцировал этим нового разворота тренда и взлета котировок.
По курсу евро особых неожиданностей сегодня не произошло. Котировки по евровалюте на нашем межбанке полностью отражали курсовой тренд по паре евро/доллар на мировых рынках с поправкой на котировку доллара относительно гривны.
В итоге, с утренних 32,10/32,13 гривен к обеду котировки евро опустились до 31,97/31,9901 гривен, а к концу сессии остановились на отметке 31,9549/31,9778.
Главные события 7 февраля на валютном рынке:
Доллар с утренних стартовых 28,08/28,10 гривен просел до 27,94/27,96 к концу дня, а евро — с 32,10/32,13 до 31,9549/31,9778 гривен.
Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.
Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,0105 гривен, а официальный курс на 8 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9998 гривен за доллар.