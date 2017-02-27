asti написав:Сколько НБУ сегодня купил, есть информация?
Информация будет только завтра в анализе ликвидности. Сегодня могут быть только грубые оценки. Если исходить из того, что НБУ работал стандартными порциями, можно предположить, что выкупил около 200 млн. Но это очень не точно. НБУ иногда меняет тактику, а сегодняшняя сессия выглядела не совсем обычно. Надо ждать.
Если не секрет, где можно будет эти данные увидить на сайте НБУ? (если можно ссылку)
Добрый вечер . Ну не один Вы к лосям заходите ..... Мне тоже придется в десятых числах зайти ., это кроме трех , что имею.
Так что Хорошего настроения и вечера !
Спасибо, взаимно! мы становимся старше (не скажу что мудрее), просто к некоторым вещам становимся менее эмоциональнее, чем до войны...
помню как лет 8 назад на ветке "байки про банки" вели такую дискуссию -есть банки которые считают день открытия депо и день закрытия как 1 банковский день (а большинство 1й день и день окончания депо не учитывают и % по вкладу не начисляют),
так вот эти банки последние у некоторых не вызывали предпочтения (т.е. надежность самого банка мало волновала вкладчиков типа флая), им было главное, что на пару сотых % выходит выгоднее, чем в другом (но более надежном)...а деньгах это наверно 120-200грн в год (а столько было потрачено сил и эмоций)
Чтобы 2 раза не вставать НБУ разместил на сайте новость:
Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в січні 2022 року застосував до трьох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу. Так, заходи впливу застосовано до: АТ "ОЩАДБАНК" письмове застереження за порушення вимог: ..................... АТ "КБ "ПРИВАТБАНК": .....................
Только у меня возникли ассоциации с унтер-офицерской вдовой?
Сибарит написав: Чтобы 2 раза не вставать НБУ разместил на сайте новость:
Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в січні 2022 року застосував до трьох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу. Так, заходи впливу застосовано до: АТ "ОЩАДБАНК" письмове застереження за порушення вимог: ..................... АТ "КБ "ПРИВАТБАНК": .....................
Только у меня возникли ассоциации с унтер-офицерской вдовой?
А не может ли это быть многоходовочкой на будущее(что Приват и Ощадбанк будут чаще блокировать платежи по картам/счетам и т.д. и будет у них отмазка, вот ведь нам "по попе" дал "Папа",и "мы должны еще более четко соблюдать дествующее законодательство..." и бла-бла-бла...?
prodigy написав:да, так оно и есть знакомый (держит сеть обменок- 6шт) сказал, что сегодня у него не купили ни*чего по 27,95 а 2 недели назад скупили па 29 даже ветхие и со штампами
пришлось за неимением гербовой (как говорил ДС) сдать сегодня пачку па 27,90 в Укргазе (надо было больше, но осталась гривна по 100/50)
в субботу успел еще па 28,0
лоси пошли каждый день)))
Я відкуплявся в Кредо та Альфі по 28,33-34. Відсотків на 40% того що здав по 28,8-28,9 Вчора вечером думав продати відкуплене зафіксувавши гривневий збиток, щоб отримати потенційний доларовий прибуток. Альфа давала 27.95, це мене не влаштовувало. Кредо давав 28,04. Після роздумів вирішив нічого не міняти. Обґрунтую. Відкуп по 28,33-34 - це свого роду страховка. А страховка завжди вартує частини прибутку. Також вважаю дане зміцнення гривні результатом корекції аномального росту який в основному базувався на психологічному факторі, підкріплене сезоном сплати податків та паузою збоку імпортерів в очікуванні нижчих цін (в т. ч. Нафтогазу). В будь-який момент процес може отримати протилежний вектор руху і це буде раптово і стрімко. Перевірено часом. Очікую що рівні 27,5 мають стати саме тими рівнями, де ринок буде фіксувати профіт та купувати страховуку на майбутнє. Тим більше, особисто вважаю, що даний курс 27,50-28,00 на даний момент є компромісний абсолютно для всіх в Україні. До 27,5 ще є що торгувати і НБУ може активно поповнювати закрома, компенсуючи потрачене і не забуваймо про Нафтогаз із його приблизно 250-300 млн $ для потреб ще цього опалювального сезону. А також відкладеним попитом імпорту та інформаційним фоном після закінчення олімпіади.
Ваш знайомий все одно ж не в мінусі. Правильно? Добре, що є банк який завжди виручить . От тільки в такі моменти виникає питання про перспективи такого бізнесу (валютообмінного).
За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів – найбільше за весь час.
Про це йдеться у даних Національного банку.
Так, за попередніми даними за 2021 рік в Україну було перераховано 15 млрд доларів, з яких 14,98 млрд доларів – у якості оплати праці.
Таким чином перекази за рік зросли на 3 млрд доларів, або на 25,4%.
Чиста оплата праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування) становила 10,5 млрд доларів.
Приватні трансферти становили 4,5 млрд доларів, причому з них 2 млрд доларів – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.
Натомість за підсумками трьох кварталів 2021 року стали відомі країни, з яких прямують кошти в Україну. Найбільше, 4,3 млрд доларів, надійшло з Польщі. До першої трійки увійшли США (1,1 млрд дол) та Британія (0,8 млрд дол).
Искатель написав:Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.
Який Ваш коментар стосовно цього всього? НБУ адекватний і послідовний? Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27? І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє? Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати? Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці? А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"
Вы очень эмоциональны, это мешает трезво анализировать. Нацбанк если бы хотел упереться, выставил бы бид в Блуме. А так он дает снижаться, при этом откупает. Кстати, уже с 99 на 97 съехали. Т.е. по 27,97 берет в Ройтерсе.
Я говорю про об'єми викупу. Коли почали зростати з 26.2 до 27, Нбу колупався в носі і нічого не продавав. Після 27, став давати в ринок по 20 лямів через день. Так ось і нехай при падінні точно так би діяв. З курса 29 до 28 його взагалі не повинно було бути. Потім, при проколі курса 28 вниз, нехай би брав свою 20-ку через день. А вже тільки при курсі 27 викупав би по 50, а не брав би як не в себе по 200 лямів за сесію. Тут кричали ого, як це нацикі можуть наливати по 150 лямів в день, рокета, бачу піісят, після того як вже вийшли за курс 29, тобто 10% девала за місяць, нацбанк все одно заливав з піпєтки, якщо порівнювати з апетитами по викупу! Самі паніку нагнали і вмикнули на ринку фунцію саморозігрів, навіть в паніку циділи максимум 150 в день, в Нбу хлопці заряжені на девал!!! А зараз з самого ранку беруть 70% ринка, хоча я обмовився, це не ринок, це загон оленів на девальвацію, а воно все одне не ліпиться. Нбу зараз напевне чухає репу, що щє вигадати, щоб купували ту валюту, вже навіть Нафтогаз вивели пастись... Я за об'єктивність, якщо ринок то дайте нам ринок, якщо попит і пропозиція малює курм 25 то нехай буде 25, не треба тримати цей космічний курс, Нбу ж хоче інфляцію в 5%, якого біса друкувати сотні ярдів гривень викупом валюти, дайте ринку подихати, усі рокетчики чекають, кажуть досить тримати долар, дайте ринок, хоб чи ще 1+1 склали, що зараз курс 25 це забагато