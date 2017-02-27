Додано: Пон 07 лют, 2022 19:45

Искатель написав: somilitark написав: Искатель написав: Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность. Вряд ли. Такая цель явно не ставится. Будут вниз давить, пока есть возможность.

Який Ваш коментар стосовно цього всього?

НБУ адекватний і послідовний?

Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27?

І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє?

Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати?

Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці?

А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?" Який Ваш коментар стосовно цього всього?НБУ адекватний і послідовний?Так впиратися рогами при русі вниз і не давати повернутись хоча б на 27?І активно жувати щось зелене при девалі, допустити фактично саморозігрів ринка і підкинути курс на 29, злочинною бездіяльністю і балабольством про руку ринка, яка все вирівняє?Нбу же обіцяв не втручатися в ринок, а тут збирає під 50% ринка, як це все назвати?Цинізм вищого рівня і активна зрадофілія на практиці?А де рокетчики? Пішли готуватися витягати триколори, коли їх будуть "визволяти?"

Вы очень эмоциональны, это мешает трезво анализировать.

Нацбанк если бы хотел упереться, выставил бы бид в Блуме. А так он дает снижаться, при этом откупает.

Кстати, уже с 99 на 97 съехали. Т.е. по 27,97 берет в Ройтерсе. Вы очень эмоциональны, это мешает трезво анализировать.Нацбанк если бы хотел упереться, выставил бы бид в Блуме. А так он дает снижаться, при этом откупает.Кстати, уже с 99 на 97 съехали. Т.е. по 27,97 берет в Ройтерсе.

Я говорю про об'єми викупу.Коли почали зростати з 26.2 до 27, Нбу колупався в носі і нічого не продавав.Після 27, став давати в ринок по 20 лямів через день.Так ось і нехай при падінні точно так би діяв.З курса 29 до 28 його взагалі не повинно було бути.Потім, при проколі курса 28 вниз, нехай би брав свою 20-ку через день.А вже тільки при курсі 27 викупав би по 50, а не брав би як не в себе по 200 лямів за сесію.Тут кричали ого, як це нацикі можуть наливати по 150 лямів в день, рокета, бачу піісят, після того як вже вийшли за курс 29, тобто 10% девала за місяць, нацбанк все одно заливав з піпєтки, якщо порівнювати з апетитами по викупу!Самі паніку нагнали і вмикнули на ринку фунцію саморозігрів, навіть в паніку циділи максимум 150 в день, в Нбу хлопці заряжені на девал!!!А зараз з самого ранку беруть 70% ринка, хоча я обмовився, це не ринок, це загон оленів на девальвацію, а воно все одне не ліпиться.Нбу зараз напевне чухає репу, що щє вигадати, щоб купували ту валюту, вже навіть Нафтогаз вивели пастись...Я за об'єктивність, якщо ринок то дайте нам ринок, якщо попит і пропозиція малює курм 25 то нехай буде 25, не треба тримати цей космічний курс, Нбу ж хоче інфляцію в 5%, якого біса друкувати сотні ярдів гривень викупом валюти, дайте ринку подихати, усі рокетчики чекають, кажуть досить тримати долар, дайте ринок, хоб чи ще 1+1 склали, що зараз курс 25 це забагато