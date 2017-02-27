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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9139914091419142

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:50

  somilitark написав:
  flyman написав:
  alex10 написав:Гадаю, фундаментально зміниться коли перестануть гроші друкувати. Ну а гроші в світі "є тільки єдині" )

так в марті уже і друкувати перестануть і пилосмоктити взад почнуть

А в домових теж вірете? :mrgreen:

до марта не довго. Там не домовий, а ФРС. Йому вірю, пообіцяв підняти ставку, значить підніме.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:11

  flyman написав:до марта не довго. Там не домовий, а ФРС. Йому вірю, пообіцяв підняти ставку, значить підніме.

В березні дядько Сем щось вигадає і запустить нове кує.
Останні 14 років тільки і робить, що "піднімає".
Мовляв нульові ставки і друкування грошей зі станка це тимчасово все це, і так назавжди і постійно)))
Як обслуговувати 30 трильйонів боргів?
Треба буде сплачувати не 1.5%, а 5 чи 10?
Ммм світового масштаба?
Точно буде гаплик, зараз співвідношення 130% борши до ВВП, якщо підвищать ставку і перестануть друкувати, то буде 200% через пару років.
Дядя Сем дурень? Чи самовбивця?
Інший варіант, це скоротити видатки бюджета.
Я не знаю, хто ще може вірити, що перед виборами Байден і компанія захочуть пролетіти закручуванням гаєк.
Чи все такі почнуть амери жити скромніше? :mrgreen:
Квартал 95 навіть такого не обіцяв 3 роки назад, всі кажуть про покращення життя вже сьогодні(с).
Це є суть, а форму віруючим скоро запакують у гарний обман, мовляв зайнятість впала, треба ще друкувати і нульові ставки тримати, но ми тіпа хотіли надцять підвищень ставки і станок замотати скотчем, але обставини складаються інакше :lol:
Почекаємо березня, але результат цього всього я вже знаю сьогодні)))
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:26

  Striker написав:Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение превышало спрос и котировки доллара постепенно проседали. Активность на торгах была достаточно высокой и уже к 11:30 объем сделок, проведенных только через Bloomberg, превышал $144 млн. Не особо снизилась она и до обеда, и сразу после него.

Стартовав с уровня 28,08/28,10 гривен за доллар, что уже было изначально на 3,5 копейки ниже пятничного закрытия – к концу сессии 7 февраля курс опустился до отметки 27,94/27,96 гривен.

При этом, НБУ четырежды появлялся на межбанке с выкупом валюты. В первый и второй раз выкупал доллар в формате запроса лучшего курса по цене 28,01 гривны и ниже. Затем, ближе к 12 часам – регулятор вышел с покупкой доллара по 27,99 гривен и простоял с этой котировкой уже почти до 15 часов. А потом понизил свой ценник до 27,97 гривен и продолжал покупать предлагаемый ему объем. Причем использовал снова Refinitiv (бывший Reuters).

Нацбанк можно понять. Валютные резервы сократились до $29,3 млрд и теперь регулятору нужно активно их откупать на межбанке, чтобы восстановить потерянное. За прошлую неделю он купил $333,7 млн, но это пока явно мало и не восполняет их потерю на почти $1,5 млрд в январе.

Именно активные интервенции Нацбанка не позволяют сейчас котировкам доллара проседать более существенно. Но и не вмешиваться в процесс регулятор тоже не может. Иначе – после недавнего взлета котировок почти на 1,5 гривны в январе – последует их существенный обвал, что еще больше разбалансирует рынок и приведет к новым курсовым ралли на нашем межбанке. Теперь уже с игрой “на понижение”.

К 11 часам котировки на межбанке просели до 28,005/28,025 гривен за доллар, а к полудню остановились в пределах 27,99/28,01 и с небольшими отклонениями продержались в коридоре 27,965-27,985/27,986-28,005 уже до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте на уровне 27,94/27,96 гривен с достаточно большим оптимизмом среди участников торгов по перспективам укрепления гривны и завтра.

Но все опрошенные нами банкиры и крупные клиенты говорят о том, что основное – это, чтобы Нацбанк “не перегнул палку” с объемом покупок доллара на интервенциях и не спровоцировал этим нового разворота тренда и взлета котировок.

По курсу евро особых неожиданностей сегодня не произошло. Котировки по евровалюте на нашем межбанке полностью отражали курсовой тренд по паре евро/доллар на мировых рынках с поправкой на котировку доллара относительно гривны.

В итоге, с утренних 32,10/32,13 гривен к обеду котировки евро опустились до 31,97/31,9901 гривен, а к концу сессии остановились на отметке 31,9549/31,9778.

Главные события 7 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних стартовых 28,08/28,10 гривен просел до 27,94/27,96 к концу дня, а евро — с 32,10/32,13 до 31,9549/31,9778 гривен.

Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.

Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,0105 гривен, а официальный курс на 8 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9998 гривен за доллар.

finance.ua/Новости/Валюта

Картина неполная.
День начался с того, что утром до начала сессии великий Investor_K сделал свой прогноз, базирующийся на чуйке и интуиции. Рынок на это среагировал и пошел сброс валюты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:33

  Сибарит написав:
  GDV29 написав:Если не секрет, где можно будет эти данные увидить на сайте НБУ? (если можно ссылку)

https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity
Графа "1.3 Інші монетарні операції".
Там иногда бывает что-то кроме интервенций, но весьма редко.

Чтобы 2 раза не вставать :)
НБУ разместил на сайте новость:
Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в січні 2022 року застосував до трьох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу. Так, заходи впливу застосовано до:
АТ "ОЩАДБАНК" письмове застереження за порушення вимог:
.....................
АТ "КБ "ПРИВАТБАНК":
.....................

Только у меня возникли ассоциации с унтер-офицерской вдовой? :D

Что-то не то.... НБУ на прошлой недели купил около 333,70 млн.лол., а где эту цифру можно увидеть в таблице по Вашей ссылке?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Что-то не то.... НБУ на прошлой недели купил около 333,70 млн.лол., а где эту цифру можно увидеть в таблице по Вашей ссылке?

В таблице по ссылке ежедневная информация, по которой мы определяем объем интервенций за прошедший день. Суммы там в гривнах, поэтому цифры получаются приблизительные.
В конце недели НБУ публикует недельные результаты в долларах. Цифра 333.7 оттуда. Она же получится, если сложить ежедневные суммы, полученные из анализа ликвидности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:56

Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).

Импорт для прохождения текущего отопительного сезона - 500 млн м3 в феврале (порядка 250 млн долларов, поставки уже осуществляются). Март - по погоде

https://www.youtube.com/watch?v=P2QFnsHV_-8
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:06

  zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).

Импорт для прохождения текущего отопительного сезона - 500 млн м3 в феврале (порядка 250 млн долларов, поставки уже осуществляются). Март - по погоде

https://www.youtube.com/watch?v=P2QFnsHV_-8

В Україні немає ринку щоб продати 10 млрд кубів газу по навіть 600 дол за тис кубів.
Будуть опалювати соломою (2.4-3 тонни соломи еквівалент тис кубів газу) та тирсою як данці (економлять на спалювані соломи та тирси 3 млрд кубів газу)
200 доларів тонна соломи не може коштувати при ціні зерна $300 тонна
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:13

Ukrainian

о переходе с газа на солому и дрова предлагаю на другой ветке. Здесь речь о давлении на платежный баланс - Нафтогаз будет осуществлять наполнение хранилищ в объеме, который обозначит Кабмин (хотя бы потому что денежным донором выступит либо государственный бюджет, либо государственные гарантии по долгу)
zРадио
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