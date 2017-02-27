Ukrainian написав:zРадио Потрібно реалістично дивитись на речі
Именно Заоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).
До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещи
somilitark написав:Та люди начитаються пропаганди усіх марок, наслухаються зомбоящика, а потім не вірять в своє щастя, тобто курс 28 як сьогодні. Якби нбу сьогодні не грав за девал і бородатих нянь безлімітним і не адекватним викупом, то сьогодні побачили б 27.50. Був би чивокуня, вже врубав би 20 і стояла б черга здати валюту, бо поки хоч щось дають за зелені папірці. Фундамент економіки такий, що нбу вже майже 8 років бореться з ревалом, а люди наслухаються зрадофілів і носяться з рокетами. Якщо прибрати фактор хутіна, то треба хапати овдп на 5 років під 15% річних. Але...є в нас хворий сусід з поганими звичками не давати усьому людству жити нормально.
где Вы этот фундамент видите??? из чего он состоит? тут недавно активно тролили - Вы сами хоть как-то вообще связаны с каким-то производством??? а там Вам расскажут, как живется с нынешними ценами на энергетику и в общем с подорожанием всего
кукуруза и прочая сельхоз, ЖРС и черные металлы - это фундамент, когда высокие цены. цены рухнут - и фундамента нет. Если вы ожидаете длинный сырьевой суперцикл - тогда и пишите, что благодаря высоким мировым ценам на комодитиз мы еще барахтаемся.
а фундамента в экономике нет. к сожалению, он продолжает разрушаться, экономика деградирует...
Деградує тільки рівень дописувачів. Домашнє завдання для абітурієнтів, зрівняти валовий збір сільгоспродукції в 91-му і в 21-му. Експорт і імпорт за січень бачили? Там дефіціт буквально пару сот лямів. Далі плюсуємо заробітчан, а це 1.5 ярда в місяць. Далі плюсуємо послуги, основний плюс це транзит газа, майже 300 лямів в місяць. Далі плюсуємо 200 000 тільки офіційних айтішників. Тобто мінімум 400-500 лямів за місяць. Ось і все що треба знати про курс, адекватний і реальний курс це 20 грн за долар, не більше. Ось чому НБУ викупає ярдами валюту, не знає як і де вигадати попит на валюту. А істерикі залиште для Зєбр, якщо хутін нічого не вигадає, то рокету будете чекати років ще 40
это не фундамент экономики, это просто источники валюты
хотите сравнить 91 и 21 - так возьмите хотя бы металлургию - динамика впечатлит. я уже молчу про что-то более сложное
цифры у Вас притянуты за уши. и еще момент, который Вы или не видите, или не хотите замечать - а куда пойдут деньги ИТ и переводы заробитчан - конечно же на покупку украинских товаров рост этих поступлений только будет наращивать импорт. а украинское производство все меньше и меньше - нам же нужна крепкая гривна. в общем, бесконечный спор - наблюдаем. курс на конец года будет выше начала.
и хватит наезжать на оппонентов - лучше хоть над аргументами подумайте
zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).
Импорт для прохождения текущего отопительного сезона - 500 млн м3 в феврале (порядка 250 млн долларов, поставки уже осуществляются). Март - по погоде
Звідки інформація про ціну газа? Якщо по 500 то треба брати. Змішають з нашим видобутком і буде норм. Прайс для домогосподарств не дуже збільшиться на новий опалювальний сезон. А ось з потребою явно Коболєв перегнув, ярдів 6 вистачить закачати, бо ми можемо з резервом 9 ярдів завершити опалювальний сезон. Може мінуса по цельсію більше і не побачимо в першому півріччі. Бог любить Україну, все для нас чудово складається...
zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).
Импорт для прохождения текущего отопительного сезона - 500 млн м3 в феврале (порядка 250 млн долларов, поставки уже осуществляются). Март - по погоде
Звідки інформація про ціну газа? Якщо по 500 то треба брати. Змішають з нашим видобутком і буде норм. Прайс для домогосподарств не дуже збільшиться на новий опалювальний сезон. А ось з потребою явно Коболєв перегнув, ярдів 6 вистачить закачати, бо ми можемо з резервом 9 ярдів завершити опалювальний сезон. Може мінуса по цельсію більше і не побачимо в першому півріччі. Бог любить Україну, все для нас чудово складається...
9 не залишиться, десь 7 млрд буде на кінець опалювального сезону.
Shaman написав: лучше хоть над аргументами подумайте
Студенти щось тягнуть на рокету і не можуть зрозуміти 2*2. Є один інтегральний показник стану економіки, це стан бюджета і курс на табло. Бюджет в шоколаді, Нбу не знає що щє вигадати, щоб якось вгамувати ревальвацію, але рокетчики заперечують дуже прості і примітивні речі. Дійсно рокетчики це якась віруюча секта, бо логікі ноль, якась віра, не зрозуміло в що. Так роками і сидять, чекають чогось, моляться
somilitark написав:Звідки інформація про ціну газа?
Из приложенного интервью Коболева - это его экспертное мнение (так же, как и объемах импорта)
Опозицію немає чого слухати, нагнітають і нагадують рокетчиків, видають бажане за дійсне. Це я маю на увазі об'єми закачки газа. По ціні- 500 це чудова ціна, з пдв буде 600, тобто до 18 грн. Змішають з газом власного видобутку і буде максимум ціна 11 грн населенню плюс доставка. А промисловості продають по 30+, щє наварять для прибутку, залишиться на морозиво. Чудові новини, і транзит виріс, вистачає для реверса))) Гарні новини, да і погода супер. Зараз місяць лютий, а насправді дуже м'який)))
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 07 лют, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:zРадио Потрібно реалістично дивитись на речі
Именно Заоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).
До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещи
PS: и еще раз призываю не флудить здесь соломой
До речі про споживання. Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину. Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу. Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше. Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком. Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.
Ukrainian написав:Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів
Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Думаю, що мудрий господар/господиня за літо змурує піч/грубу, щоб економити на газі, і/або поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор) та перейде на двозонний тариф е.е.
Shaman написав:и еще момент, который Вы или не видите, или не хотите замечать - а куда пойдут деньги ИТ и переводы заробитчан - конечно же на покупку украинских товаров рост этих поступлений только будет наращивать импорт. а украинское производство все меньше и меньше - нам же нужна крепкая гривна
Есть известный постулат о том, что вопросы налогообложения не могут выноситься на референдум, поскольку результат будет предсказуемым - большинство проголосует за их снижение, или и вовсе отмену. Если не ошибаюсь, история знает только один пример швейцарского кантона, где гражданское общество настолько образовано и сознательно, что исход подобного плебисцита заранее не предопределен.
Так вот, в той же мере бессмысленны и рассуждения обывателей об обменных курсах. Там, где внутренний рынок зависим от импорта, двух мнений быть не может - конечно, население будет считать благом, когда валюта, в которой оно получает зарплату, дорогая, а покупательская способность в отношении импорта, соответственно, высокая. Об отдаленных перспективах такой политики пересичный задумываться не будет. Так же, как не будет задумываться о последствиях снижения доходной части бюджета, наполняемой налогами. Важно, что сейчас он отдал меньше, а взял - больше. Конверсия в падение производства и рост безработицы - не его ума дело (и тут я абсолютно без иронии и претензий - этим должны заниматься экономисты)