RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9141914291439144

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор)

Від 15 кгрн за один з монтажем, потрібно 2-3-4..
  flyman написав:перейде на двозонний тариф е.е

Хто виробив стратегію користування е/е вночі, той це вже зробив. Хто не хоче/не може, той і не стане.

  flyman написав:змурує піч/грубу

Приватний сектор і то не всюди. Ціна дров в космос .
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7035
З нами з: 15.02.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:38

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Ukrainian написав:Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів

Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.

Думаю, що мудрий господар/господиня за літо змурує піч/грубу, щоб економити на газі, і/або поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор) та перейде на двозонний тариф е.е.

Угу, собенно в многоэтажках времен ссср, все равно за центр. отопление платить придется.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 397
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:49

  Realist написав:До речі про споживання.
Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину.
Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу.
Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше.
Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком.
Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.


Я согласен с тем, что потребление газа будет и дальше органически снижаться, как снижается уже многие годы. Но не могу согласиться с тем, что с закачкой будут мешкать. Напротив, в 2021-м с этим очень сильно обожглись, посчитав цену 300-500 долларов слишком высокой. В этом году, соответственно, будут покупать большие объемы сразу же при первой возможности.

Дефицит в Европе будет высоким до середины лета. Радикальный обвал цен возможен только вследствие сильного ужесточения ДКТ ФРС, что вряд ли можно назвать благоприятным фактором, поскольку это ударит одновременно по экспорту и долговому рынку.

Думаю, что отдельно газ даже при потребности его импорта в объеме 10 млрд м3 не способен будет так сильно завалить торговый и платежный баланс, что НБУ с этим не сможет справиться. Однако, кроме газа есть и другие риски, в том числе озвученные выше...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12349
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3230 раз.
Подякували: 7040 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
  #<1 ... 9141914291439144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2991, 2992, 2993
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29920 19834005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 21:16
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7952 19109125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:06
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6168268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.