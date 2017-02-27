flyman написав:до марта не довго. Там не домовий, а ФРС. Йому вірю, пообіцяв підняти ставку, значить підніме.
В березні дядько Сем щось вигадає і запустить нове кує. Останні 14 років тільки і робить, що "піднімає". Мовляв нульові ставки і друкування грошей зі станка це тимчасово все це, і так назавжди і постійно))) Як обслуговувати 30 трильйонів боргів? Треба буде сплачувати не 1.5%, а 5 чи 10? Ммм світового масштаба? Точно буде гаплик, зараз співвідношення 130% борши до ВВП, якщо підвищать ставку і перестануть друкувати, то буде 200% через пару років. Дядя Сем дурень? Чи самовбивця? Інший варіант, це скоротити видатки бюджета. Я не знаю, хто ще може вірити, що перед виборами Байден і компанія захочуть пролетіти закручуванням гаєк. Чи все такі почнуть амери жити скромніше? Квартал 95 навіть такого не обіцяв 3 роки назад, всі кажуть про покращення життя вже сьогодні(с). Це є суть, а форму віруючим скоро запакують у гарний обман, мовляв зайнятість впала, треба ще друкувати і нульові ставки тримати, но ми тіпа хотіли надцять підвищень ставки і станок замотати скотчем, але обставини складаються інакше Почекаємо березня, але результат цього всього я вже знаю сьогодні)))
Striker написав:Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение превышало спрос и котировки доллара постепенно проседали. Активность на торгах была достаточно высокой и уже к 11:30 объем сделок, проведенных только через Bloomberg, превышал $144 млн. Не особо снизилась она и до обеда, и сразу после него.
Стартовав с уровня 28,08/28,10 гривен за доллар, что уже было изначально на 3,5 копейки ниже пятничного закрытия – к концу сессии 7 февраля курс опустился до отметки 27,94/27,96 гривен.
При этом, НБУ четырежды появлялся на межбанке с выкупом валюты. В первый и второй раз выкупал доллар в формате запроса лучшего курса по цене 28,01 гривны и ниже. Затем, ближе к 12 часам – регулятор вышел с покупкой доллара по 27,99 гривен и простоял с этой котировкой уже почти до 15 часов. А потом понизил свой ценник до 27,97 гривен и продолжал покупать предлагаемый ему объем. Причем использовал снова Refinitiv (бывший Reuters).
Нацбанк можно понять. Валютные резервы сократились до $29,3 млрд и теперь регулятору нужно активно их откупать на межбанке, чтобы восстановить потерянное. За прошлую неделю он купил $333,7 млн, но это пока явно мало и не восполняет их потерю на почти $1,5 млрд в январе.
Именно активные интервенции Нацбанка не позволяют сейчас котировкам доллара проседать более существенно. Но и не вмешиваться в процесс регулятор тоже не может. Иначе – после недавнего взлета котировок почти на 1,5 гривны в январе – последует их существенный обвал, что еще больше разбалансирует рынок и приведет к новым курсовым ралли на нашем межбанке. Теперь уже с игрой “на понижение”.
К 11 часам котировки на межбанке просели до 28,005/28,025 гривен за доллар, а к полудню остановились в пределах 27,99/28,01 и с небольшими отклонениями продержались в коридоре 27,965-27,985/27,986-28,005 уже до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте на уровне 27,94/27,96 гривен с достаточно большим оптимизмом среди участников торгов по перспективам укрепления гривны и завтра.
Но все опрошенные нами банкиры и крупные клиенты говорят о том, что основное – это, чтобы Нацбанк “не перегнул палку” с объемом покупок доллара на интервенциях и не спровоцировал этим нового разворота тренда и взлета котировок.
По курсу евро особых неожиданностей сегодня не произошло. Котировки по евровалюте на нашем межбанке полностью отражали курсовой тренд по паре евро/доллар на мировых рынках с поправкой на котировку доллара относительно гривны.
В итоге, с утренних 32,10/32,13 гривен к обеду котировки евро опустились до 31,97/31,9901 гривен, а к концу сессии остановились на отметке 31,9549/31,9778.
Главные события 7 февраля на валютном рынке:
Доллар с утренних стартовых 28,08/28,10 гривен просел до 27,94/27,96 к концу дня, а евро — с 32,10/32,13 до 31,9549/31,9778 гривен.
Нацбанк выходил сегодня на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 гривен и ниже, затем достаточно долго простоял с покупкой по 27,99 гривен, а под конец сессии – понизил свой ценник до 27,97.
Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,0105 гривен, а официальный курс на 8 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9998 гривен за доллар.
finance.ua/Новости/Валюта
Картина неполная. День начался с того, что утром до начала сессии великий Investor_K сделал свой прогноз, базирующийся на чуйке и интуиции. Рынок на это среагировал и пошел сброс валюты.
Чтобы 2 раза не вставать НБУ разместил на сайте новость:
Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в січні 2022 року застосував до трьох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу. Так, заходи впливу застосовано до: АТ "ОЩАДБАНК" письмове застереження за порушення вимог: ..................... АТ "КБ "ПРИВАТБАНК": .....................
Только у меня возникли ассоциации с унтер-офицерской вдовой?
Что-то не то.... НБУ на прошлой недели купил около 333,70 млн.лол., а где эту цифру можно увидеть в таблице по Вашей ссылке?
GDV29 написав:Что-то не то.... НБУ на прошлой недели купил около 333,70 млн.лол., а где эту цифру можно увидеть в таблице по Вашей ссылке?
В таблице по ссылке ежедневная информация, по которой мы определяем объем интервенций за прошедший день. Суммы там в гривнах, поэтому цифры получаются приблизительные. В конце недели НБУ публикует недельные результаты в долларах. Цифра 333.7 оттуда. Она же получится, если сложить ежедневные суммы, полученные из анализа ликвидности.
somilitark написав:Та люди начитаються пропаганди усіх марок, наслухаються зомбоящика, а потім не вірять в своє щастя, тобто курс 28 як сьогодні. Якби нбу сьогодні не грав за девал і бородатих нянь безлімітним і не адекватним викупом, то сьогодні побачили б 27.50. Був би чивокуня, вже врубав би 20 і стояла б черга здати валюту, бо поки хоч щось дають за зелені папірці. Фундамент економіки такий, що нбу вже майже 8 років бореться з ревалом, а люди наслухаються зрадофілів і носяться з рокетами. Якщо прибрати фактор хутіна, то треба хапати овдп на 5 років під 15% річних. Але...є в нас хворий сусід з поганими звичками не давати усьому людству жити нормально.
где Вы этот фундамент видите??? из чего он состоит? тут недавно активно тролили - Вы сами хоть как-то вообще связаны с каким-то производством??? а там Вам расскажут, как живется с нынешними ценами на энергетику и в общем с подорожанием всего
кукуруза и прочая сельхоз, ЖРС и черные металлы - это фундамент, когда высокие цены. цены рухнут - и фундамента нет. Если вы ожидаете длинный сырьевой суперцикл - тогда и пишите, что благодаря высоким мировым ценам на комодитиз мы еще барахтаемся.
а фундамента в экономике нет. к сожалению, он продолжает разрушаться, экономика деградирует...
Деградує тільки рівень дописувачів. Домашнє завдання для абітурієнтів, зрівняти валовий збір сільгоспродукції в 91-му і в 21-му. Експорт і імпорт за січень бачили? Там дефіціт буквально пару сот лямів. Далі плюсуємо заробітчан, а це 1.5 ярда в місяць. Далі плюсуємо послуги, основний плюс це транзит газа, майже 300 лямів в місяць. Далі плюсуємо 200 000 тільки офіційних айтішників. Тобто мінімум 400-500 лямів за місяць. Ось і все що треба знати про курс, адекватний і реальний курс це 20 грн за долар, не більше. Ось чому НБУ викупає ярдами валюту, не знає як і де вигадати попит на валюту. А істерикі залиште для Зєбр, якщо хутін нічого не вигадає, то рокету будете чекати років ще 40
это не фундамент экономики, это просто источники валюты
хотите сравнить 91 и 21 - так возьмите хотя бы металлургию - динамика впечатлит. я уже молчу про что-то более сложное
цифры у Вас притянуты за уши. и еще момент, который Вы или не видите, или не хотите замечать - а куда пойдут деньги ИТ и переводы заробитчан - конечно же на покупку украинских товаров рост этих поступлений только будет наращивать импорт. а украинское производство все меньше и меньше - нам же нужна крепкая гривна. в общем, бесконечный спор - наблюдаем. курс на конец года будет выше начала.
и хватит наезжать на оппонентов - лучше хоть над аргументами подумайте
Shaman написав:и еще момент, который Вы или не видите, или не хотите замечать - а куда пойдут деньги ИТ и переводы заробитчан - конечно же на покупку украинских товаров рост этих поступлений только будет наращивать импорт. а украинское производство все меньше и меньше - нам же нужна крепкая гривна
Есть известный постулат о том, что вопросы налогообложения не могут выноситься на референдум, поскольку результат будет предсказуемым - большинство проголосует за их снижение, или и вовсе отмену. Если не ошибаюсь, история знает только один пример швейцарского кантона, где гражданское общество настолько образовано и сознательно, что исход подобного плебисцита заранее не предопределен.
Так вот, в той же мере бессмысленны и рассуждения обывателей об обменных курсах. Там, где внутренний рынок зависим от импорта, двух мнений быть не может - конечно, население будет считать благом, когда валюта, в которой оно получает зарплату, дорогая, а покупательская способность в отношении импорта, соответственно, высокая. Об отдаленных перспективах такой политики пересичный задумываться не будет. Так же, как не будет задумываться о последствиях снижения доходной части бюджета, наполняемой налогами. Важно, что сейчас он отдал меньше, а взял - больше. Конверсия в падение производства и рост безработицы - не его ума дело (и тут я абсолютно без иронии и претензий - этим должны заниматься экономисты)
Shaman написав:хотите сравнить 91 и 21 - так возьмите хотя бы металлургию - динамика впечатлит. я уже молчу про что-то более сложное
Я думаю, що якщо у Вас відрізати ногу, що те саме що окупація Алчевького МК, Єнакієвського МЗ, Донецьксталі та потужностей Макіївського МЗ, а також потужності з видобутку коксівного вугілля та вугілля для ПУТ, - то ваша динаміка рухливості теж зміниться радикально. Але меткомбінати не дають основної експортної виручки, ключове це гірничо-збагачувальні комбінати, а вони в якісну сторону з 1991 року змінилися суттєво. Це Ви бачите під час ревальвацій і побачите ще влітку курсом 27 і нижче.