Hotab написав:Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Zebra написав:9 не залишиться, десь 7 млрд буде на кінець опалювального сезону.
zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).
Нагадаю свій січневий прогноз як і зрадний.
zРадио написав:
Denik написав:Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.
Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4
Зараз запаси - 11 млрд куб (найбільші в Європі). Добовий відбір - 45 млн. куб. https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/ Ще можна глянути на прогноз погоди і переконатися, що рекордних відборів на опалення не буде. Простою інтерполяцією виходимо на 10+ млрд. куб. в кінці лютого. В березні зазвичай відбір падає до 0.7-0.9 млрд. куб. м. В квітні - 0.2-0,3. Я натякаю на те, що процитовані мною вище "експерти" брешуть і маніпулюють, бо застягли в доларі і дуже хочуть "підскок" яким зараз нваіть не пахне. Нормальні 3-4 млрд. імпорту газу ніяк не вплинуть на курс. Вплив імпорту 5-6 буде мінімальним. Курс все одно буде плавно йти до 27. Раджу "газовим експертам" вчитися фіксувати валбтні збитки. Цифри 8-10 млрд. куб. імпорт відверто тхнуть маніпуляціями, бо при такому відборі Німеччина, Австрія та Нідерланди підуть в зиму 22-23 з попрожіми ПХГ, віяловими відключеннями взимку і зміною урядів на лояльні Україні та США, яким в обмін на лояльність нададуть аварійну допомогу з українських ПХГ. P.S. Якщо ціна впаде до 300-400, то Нафтогаз імпортує 10 млрд. куб. зоб стати головним газовим спекуляном.