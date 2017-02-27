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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9140914191429143

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
  Zebra написав:9 не залишиться, десь 7 млрд буде на кінець опалювального сезону.

  zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).

Нагадаю свій січневий прогноз як і зрадний.
  zРадио написав:
  Denik написав:Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.


Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4

Зараз запаси - 11 млрд куб (найбільші в Європі). Добовий відбір - 45 млн. куб.
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
Ще можна глянути на прогноз погоди і переконатися, що рекордних відборів на опалення не буде.
Простою інтерполяцією виходимо на 10+ млрд. куб. в кінці лютого. В березні зазвичай відбір падає до 0.7-0.9 млрд. куб. м. В квітні - 0.2-0,3.
Я натякаю на те, що процитовані мною вище "експерти" брешуть і маніпулюють, бо застягли в доларі і дуже хочуть "підскок" яким зараз нваіть не пахне. Нормальні 3-4 млрд. імпорту газу ніяк не вплинуть на курс. Вплив імпорту 5-6 буде мінімальним.
Курс все одно буде плавно йти до 27. Раджу "газовим експертам" вчитися фіксувати валбтні збитки.
Цифри 8-10 млрд. куб. імпорт відверто тхнуть маніпуляціями, бо при такому відборі Німеччина, Австрія та Нідерланди підуть в зиму 22-23 з попрожіми ПХГ, віяловими відключеннями взимку і зміною урядів на лояльні Україні та США, яким в обмін на лояльність нададуть аварійну допомогу з українських ПХГ.
P.S. Якщо ціна впаде до 300-400, то Нафтогаз імпортує 10 млрд. куб. зоб стати головним газовим спекуляном.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:30

Что там на межбанке, судя по всему обвала не предвидится.
Или это уже Нацбанк шалит?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банк міста Лева - 86/92
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:37

  asti написав:Что там на межбанке, судя по всему обвала не предвидится.
Или это уже Нацбанк шалит?


В 9:30 все только кофе заканчивают пить... и НБУ тоже :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:49

  Amat написав:
  asti написав:Что там на межбанке, судя по всему обвала не предвидится.
Или это уже Нацбанк шалит?

В 9:30 все только кофе заканчивают пить... и НБУ тоже :wink:

Хорошо вам, а у меня 2 пачки долларов в кармане и 2 кирпича гривны в рюкзаке, и кеды уже зашнурованы...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:49

  Denik написав:.. зміною урядів на лояльні Україні та США, яким в обмін на лояльність нададуть аварійну допомогу з українських ПХГ....

это просто перл )))
предоставят помощь из пустых хранилищ )))
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