RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9142914391449145>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Глупцы будут самонаказаны


глупость не в том, что задорого купил, а то что гордиться своей "******"

к тому, же его потеря -310 грн (10 евро), в Польше -это filiżanka kawy i drożdżówka

это страшное самонаказание :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 7173
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2953 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:11

  striped написав:
  jump написав:За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів – найбільше за весь час.

Натомість за підсумками трьох кварталів 2021 року стали відомі країни, з яких прямують кошти в Україну. Найбільше, 4,3 млрд доларів, надійшло з Польщі. До першої трійки увійшли США (1,1 млрд дол) та Британія (0,8 млрд дол).


Вопрос ко всем: много знаете заробитчан в Америке и Британии? Ну кроме Лещенко и Гонтаревой?

Это к качеству аналитики от НБУ. Предположу, что деньги из Америки это наши граждане, торгующие на Амазоне. А вот про Англию никаких идей массовых переводов и нет. Получили карту побыту и массово поехали в Англию?


Может, типа ай-ти-шники работая дистанционно - получают зарплату?
Миша-клиент
 
Повідомлень: 557
З нами з: 02.11.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:14

у нас готівка сьогодні занурилася під 28 - 27.75/27.95
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 08.09.19
Подякував: 629 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрий ранок усім.
Вітаю з черговим днем посиленної ревальвації гривні.
Не сумуйте обвалісти, просто у України буде все чудово.
Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде. Таке життя, просто уряд все робить правильно, а більшість бачать в цьому рокету, і рокета це не доставка харчів(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12271
З нами з: 30.12.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Улица сровнялась с межбанком и не хочет отдавать некомуненужный дешевле. Это сигнал остановки тренда?
yulia956688
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 15.07.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:36

  yulia956688 написав:Улица сровнялась с межбанком и не хочет отдавать некомуненужный дешевле. Это сигнал остановки тренда?
Пока что ПРИостановки//)
asti
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:50

  yulia956688 написав:Улица сровнялась с межбанком и не хочет отдавать некомуненужный дешевле. Это сигнал остановки тренда?


еще 2-3 дня выплата зарплат и "зарплат", потом можно и
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:54

  somilitark написав:Добрий ранок усім.
Вітаю з черговим днем посиленної ревальвації гривні.
Не сумуйте обвалісти, просто у України буде все чудово.
Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде. Таке життя, просто уряд все робить правильно, а більшість бачать в цьому рокету, і рокета це не доставка харчів(((

сьогодні НБУ підставить знову відро, чи тазік?
Васали помогатимуть?

Пора податків.

з.і.
цікаво, особисто я почну відкуплятися ПА27.5 чи буду колупатися в носі і чекати ПА27.0?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28083
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В последнее время вторник день девальвации. При том что это день размещения. Раньше в день размещения укреплялись. Провальные аукционы? Или гривна и так есть на покупку бумаги?
yulia956688
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 15.07.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:10

  somilitark написав:Добрий ранок усім.
Вітаю з черговим днем посиленної ревальвації гривні.
Не сумуйте обвалісти, просто у України буде все чудово.
Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде. Таке життя, просто уряд все робить правильно, а більшість бачать в цьому рокету, і рокета це не доставка харчів(((

Накаркал. И сына обманул :lol: )
yulia956688
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 15.07.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9142914391449145>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, Hennady, kokon, ricardo, холява, yulia956688 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2991, 2992, 2993
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29924 19868688
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 11:35
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7952 19151114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:06
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6168517
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2697)
08.02.2022 11:43
ПУМБ (323)
08.02.2022 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.