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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:11
Zebra написав:
Глупцы будут самонаказаны
глупость не в том, что задорого купил, а то что гордиться своей "******"
к тому, же его потеря -310 грн (10 евро), в Польше -это filiżanka kawy i drożdżówka
это страшное самонаказание
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:11
striped написав: jump написав:
За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів – найбільше за весь час.
Натомість за підсумками трьох кварталів 2021 року стали відомі країни, з яких прямують кошти в Україну. Найбільше, 4,3 млрд доларів, надійшло з Польщі. До першої трійки увійшли США (1,1 млрд дол) та Британія (0,8 млрд дол)
.
Вопрос ко всем: много знаете заробитчан в Америке и Британии? Ну кроме Лещенко и Гонтаревой?
Это к качеству аналитики от НБУ. Предположу, что деньги из Америки это наши граждане, торгующие на Амазоне. А вот про Англию никаких идей массовых переводов и нет. Получили карту побыту и массово поехали в Англию?
Может, типа ай-ти-шники работая дистанционно - получают зарплату?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:14
у нас готівка сьогодні занурилася під 28 - 27.75/27.95
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:27
Добрий ранок усім.
Вітаю з черговим днем посиленної ревальвації гривні.
Не сумуйте обвалісти, просто у України буде все чудово.
Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде. Таке життя, просто уряд все робить правильно, а більшість бачать в цьому рокету, і рокета це не доставка харчів(((
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somilitark
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:33
Улица сровнялась с межбанком и не хочет отдавать некомуненужный дешевле. Это сигнал остановки тренда?
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yulia956688
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:36
yulia956688 написав:
Улица сровнялась с межбанком и не хочет отдавать некомуненужный дешевле. Это сигнал остановки тренда?
Пока что ПРИостановки//)
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:50
yulia956688 написав:
Улица сровнялась с межбанком и не хочет отдавать некомуненужный дешевле. Это сигнал остановки тренда?
еще 2-3 дня выплата зарплат и "зарплат", потом можно и
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:54
somilitark написав:
Добрий ранок усім.
Вітаю з черговим днем посиленної ревальвації гривні.
Не сумуйте обвалісти, просто у України буде все чудово.
Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде. Таке життя, просто уряд все робить правильно, а більшість бачать в цьому рокету, і рокета це не доставка харчів(((
сьогодні НБУ підставить знову відро, чи тазік?
Васали помогатимуть?
Пора податків.
з.і.
цікаво, особисто я почну відкуплятися ПА27.5 чи буду колупатися в носі і чекати ПА27.0?
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2
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:03
В последнее время вторник день девальвации. При том что это день размещения. Раньше в день размещения укреплялись. Провальные аукционы? Или гривна и так есть на покупку бумаги?
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yulia956688
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:10
somilitark написав:
Добрий ранок усім.
Вітаю з черговим днем посиленної ревальвації гривні.
Не сумуйте обвалісти, просто у України буде все чудово.
Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде. Таке життя, просто уряд все робить правильно, а більшість бачать в цьому рокету, і рокета це не доставка харчів(((
Накаркал. И сына обманул
)
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yulia956688
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