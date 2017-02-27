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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:15
Сейчас курс будет зависеть от того что привез Макрон и чем это все закончится в ближайшие пару недель
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Xenon
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:34
yulia956688 написав:
Накаркал. И сына обманул
Приват шото чувствовал. Прием был всю ночь по .85 , что не характерно. А продажа аж 28.25
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Hotab
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:36
somilitark написав:
Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде.
Вспомнилось...
Лена одолжила деньги у любовника, купила гараж, оформила на брата и сдаёт мужу. В ообщем, крутится женщина, как может.
Востаннє редагувалось Hennady
в Вів 08 лют, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:37
Hotab написав:
Приват шото чувствовал. Прием был всю ночь по .85 , что не характерно. А продажа аж 28.25
Зараз готівка нагодує доларом банки, що спробують бикувати.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:38
Мдэээээ... Ждуны гривны по 26 перешли с аналитики на шаманство. Кто-то ясновидит теплые зимы, кто-то - скорую кончину путина и высокий еще непосеянный урожай, кто-то - проповедует грешным, что боженька любит нас, поэтому все будет хорошо.
Сообщите, когда там молитвенное стояние за высокие цены на кукурузу и возвращение нерезидентов в ОВГЗ. Пожалуй, поучаствую. Нужно же быть в тренде
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:40
Xenon написав:
Сейчас курс будет зависеть от того что привез Макрон и чем это все закончится в ближайшие пару недель
Добрый день .
Всем Здоровья и Удачного дня .
Обобщение по обменкам 27.85-27.95
Ненавижу политику .
Все не внимательно смотрели ?
Сразу ,после Макрона .
В.В .Путин сказал , что надо выполнять то , что подписали .
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:44
Макрон після переговорів з Путіним: "Найближчі дні будуть вирішальними".
Президент Франції заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки в Європі для уникнення військової ескалації.
"Потрібно дуже швидко попрацювати, щоб уникнути будь-якої ескалації. Наразі напруженість усе посилюється, а це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах – ні Росії, ні Європи…
То есть, типа, легче не становится.
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Hennady
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