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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9142914391449145

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
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Долар
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Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:15

Сейчас курс будет зависеть от того что привез Макрон и чем это все закончится в ближайшие пару недель
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yulia956688 написав:Накаркал. И сына обманул

Приват шото чувствовал. Прием был всю ночь по .85 , что не характерно. А продажа аж 28.25
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:36

  somilitark написав:Вчора ввечері купив трохи у малого по 27.80 на ту гривню, яку я отримав при сдачі долара по 28.20.
Ну хоч виручив сина, бо сьогодні він і 27.80 не знайде.

Вспомнилось...
Лена одолжила деньги у любовника, купила гараж, оформила на брата и сдаёт мужу. В ообщем, крутится женщина, как может.
Востаннє редагувалось Hennady в Вів 08 лют, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Приват шото чувствовал. Прием был всю ночь по .85 , что не характерно. А продажа аж 28.25

Зараз готівка нагодує доларом банки, що спробують бикувати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:38

Мдэээээ... Ждуны гривны по 26 перешли с аналитики на шаманство. Кто-то ясновидит теплые зимы, кто-то - скорую кончину путина и высокий еще непосеянный урожай, кто-то - проповедует грешным, что боженька любит нас, поэтому все будет хорошо.

Сообщите, когда там молитвенное стояние за высокие цены на кукурузу и возвращение нерезидентов в ОВГЗ. Пожалуй, поучаствую. Нужно же быть в тренде
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:40

  Xenon написав:Сейчас курс будет зависеть от того что привез Макрон и чем это все закончится в ближайшие пару недель


Добрый день .
Всем Здоровья и Удачного дня .

Обобщение по обменкам 27.85-27.95

Ненавижу политику .
Все не внимательно смотрели ?
Сразу ,после Макрона .
В.В .Путин сказал , что надо выполнять то , что подписали .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Макрон після переговорів з Путіним: "Найближчі дні будуть вирішальними".
Президент Франції заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки в Європі для уникнення військової ескалації.
"Потрібно дуже швидко попрацювати, щоб уникнути будь-якої ескалації. Наразі напруженість усе посилюється, а це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах – ні Росії, ні Європи…

То есть, типа, легче не становится.
Hennady
 
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