ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:32
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.02.2022.................27,9494
Гривна укрепилась на 5 копеек за счет вчерашней динамики.
МКГ*............6.9824............6.9991...........+0.24%
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки, развернулись и уверенно пошли вверх. Со старта набрали весьма серьезные обороты. До 11 прибавили 4 копейки. После 11 немного замедлились и за следующие 30 минут выросли на 1.5 копейки. Потом за 15 минут выросли на 2 копейки и снова притормозили.
Индекс доллара чуть выше вчерашнего уровня, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0050, что на 6 копеек выше открытия.
НБУ вчера купил примерно 253.2 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Увеличение объема суточных сертификатов, расходы казначейства и обналичка были почти полностью компенсированы интервенцией НБУ.
В пятницу обороты МБ выросли с 655.1 до 680.8 млн. Чистый спрос составил около 555 млн. Клиентское предложение выросло, его перевес над сократившимся спросом стал весьма существенным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:33
У меня тоже 2 пачки в гривне. Сам второй день на нервах сижу, терплю, наблюдаю... [/quote]
и у меня 2 пачки в гривне, без всяких нервов )
Зп 93/98
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Откупился.
большую часть по 28,01 онлайн
меньшую, одел кеды и умудрился купить по 27,95
Итого, на данный момент,
1) если считать игры с евро. Купил евро по 1,12 (за доллары) продал евро по 1,145 (и тоже вышел в доллар) итого 2,5%. только вот не знаю в какой валюте считать. Наверное, в долларе. На 2 пачках получается 500 у.е.
При этом,
2) если бы баловался только доллар - гривна то, сдал по 29,03, поморозил пару недель на текущих и откупиться по 28,01. Итого, около 19000 грн /28,01 = 680 у.е.
недополученная прибыль (плата за риск нахождения в гривне) 180 у.е.
Опять сижу на "зеленом заборе". Наблюдаю.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01
С утра продавали по 27.95, сейчас по такой цене покупают.
Олени.
ИМХО на МБ назревшая коррекция. Слишком стремительно падали, надо выдохнуть.
Не дергаюсь.
Сколько раз ни покупал в районе 28, всегда потом об этом жалел.
Ситуация может меняться, но попробую в этот раз не наступить на те же грабли.
А там на все воля божья (хоть я и атеист).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 08 лют, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:04
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:05
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчора Нбу викупив 253 ляма у.о.
Це просто цинізм вищого гатунку, він нагло хоче розвернути природній рух на південь.
Забрати з ринка 70% це вже просто жесть.
Це не ринок, це бородаті руді таракани роблять всіх жебраками, підтримуючи інфляцію 30% за рік.
Як можна так знущатися над людьми?
Купуй по 20 лямів, що це за безліміти по викупу валюти?
Яке право має Нбу друкувати за день по 7 ярдів гривень?
Альо, олігаохи? Ви там нічого не наплутали?
Досить грабувати, може пора повертати інфляцію в якісь розумні межі?
Які 5 % за рік?
За минулий було 30.
За цей щє хочете накинути 20%?
Жах, мені соромно за владу, ріжуть і грабують курсом не соромлячись.
По курсу, все одно літом буде менше 27, нікуди ці "красавіци" не дінуться.
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