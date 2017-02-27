Додано: Вів 08 лют, 2022 12:32

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

08.02.2022.................27,9494

Гривна укрепилась на 5 копеек за счет вчерашней динамики.



МКГ*............6.9824............6.9991...........+0.24%



Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки, развернулись и уверенно пошли вверх. Со старта набрали весьма серьезные обороты. До 11 прибавили 4 копейки. После 11 немного замедлились и за следующие 30 минут выросли на 1.5 копейки. Потом за 15 минут выросли на 2 копейки и снова притормозили.

Индекс доллара чуть выше вчерашнего уровня, но в целом можно говорить о стабильности.

Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0050, что на 6 копеек выше открытия.



НБУ вчера купил примерно 253.2 млн.

Остатки на коррсчетах практически не изменились. Увеличение объема суточных сертификатов, расходы казначейства и обналичка были почти полностью компенсированы интервенцией НБУ.



В пятницу обороты МБ выросли с 655.1 до 680.8 млн. Чистый спрос составил около 555 млн. Клиентское предложение выросло, его перевес над сократившимся спросом стал весьма существенным.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.