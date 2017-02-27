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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9144914591469147>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:30

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:32

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.02.2022.................27,9494
Гривна укрепилась на 5 копеек за счет вчерашней динамики.

МКГ*............6.9824............6.9991...........+0.24%

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки, развернулись и уверенно пошли вверх. Со старта набрали весьма серьезные обороты. До 11 прибавили 4 копейки. После 11 немного замедлились и за следующие 30 минут выросли на 1.5 копейки. Потом за 15 минут выросли на 2 копейки и снова притормозили.
Индекс доллара чуть выше вчерашнего уровня, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0050, что на 6 копеек выше открытия.

НБУ вчера купил примерно 253.2 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Увеличение объема суточных сертификатов, расходы казначейства и обналичка были почти полностью компенсированы интервенцией НБУ.

В пятницу обороты МБ выросли с 655.1 до 680.8 млн. Чистый спрос составил около 555 млн. Клиентское предложение выросло, его перевес над сократившимся спросом стал весьма существенным.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:33

  asti написав:
  Amat написав:
  asti написав:Что там на межбанке, судя по всему обвала не предвидится.
Или это уже Нацбанк шалит?

В 9:30 все только кофе заканчивают пить... и НБУ тоже :wink:

Хорошо вам, а у меня 2 пачки долларов в кармане и 2 кирпича гривны в рюкзаке, и кеды уже зашнурованы...


У меня тоже 2 пачки в гривне. Сам второй день на нервах сижу, терплю, наблюдаю... :roll:[/quote]
и у меня 2 пачки в гривне, без всяких нервов )
Зп 93/98
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Откупился.
большую часть по 28,01 онлайн
меньшую, одел кеды и умудрился купить по 27,95

Итого, на данный момент,
1) если считать игры с евро. Купил евро по 1,12 (за доллары) продал евро по 1,145 (и тоже вышел в доллар) итого 2,5%. только вот не знаю в какой валюте считать. Наверное, в долларе. На 2 пачках получается 500 у.е.

При этом,
2) если бы баловался только доллар - гривна то, сдал по 29,03, поморозил пару недель на текущих и откупиться по 28,01. Итого, около 19000 грн /28,01 = 680 у.е.
недополученная прибыль (плата за риск нахождения в гривне) 180 у.е.

Опять сижу на "зеленом заборе". Наблюдаю.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01

  Amat написав:Купил евро по 1,12 (за доллары) продал евро по 1,145

Я купив по 1.109 (через доляр), хай лежать. Колись пригодяться.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01

С утра продавали по 27.95, сейчас по такой цене покупают.
Олени.
ИМХО на МБ назревшая коррекция. Слишком стремительно падали, надо выдохнуть.
Не дергаюсь.
Сколько раз ни покупал в районе 28, всегда потом об этом жалел.
Ситуация может меняться, но попробую в этот раз не наступить на те же грабли.
А там на все воля божья (хоть я и атеист).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 08 лют, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:04

  Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення


будет 13,50 по 2024м сегодня?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:05

  prodigy написав:наблюдать и ждать до конца мая (как минимум) -правильное решение

В травні має початися закупівля газу. Бо в сховищах буде абсолютно порожньо. А ціна навряд чи впаде нижче 1000 євро.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Откупился.
большую часть по 28,01 онлайн
меньшую, одел кеды и умудрился купить по 27,95

Найбільш лякливі почали відкупатися по 28.33 :D
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчора Нбу викупив 253 ляма у.о.
Це просто цинізм вищого гатунку, він нагло хоче розвернути природній рух на південь.
Забрати з ринка 70% це вже просто жесть.
Це не ринок, це бородаті руді таракани роблять всіх жебраками, підтримуючи інфляцію 30% за рік.
Як можна так знущатися над людьми?
Купуй по 20 лямів, що це за безліміти по викупу валюти?
Яке право має Нбу друкувати за день по 7 ярдів гривень?
Альо, олігаохи? Ви там нічого не наплутали?
Досить грабувати, може пора повертати інфляцію в якісь розумні межі?
Які 5 % за рік?
За минулий було 30.
За цей щє хочете накинути 20%?
Жах, мені соромно за владу, ріжуть і грабують курсом не соромлячись.
По курсу, все одно літом буде менше 27, нікуди ці "красавіци" не дінуться.
somilitark
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