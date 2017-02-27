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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:14
Миша-клиент написав: striped написав:
Вопрос ко всем: много знаете заробитчан в Америке и Британии? Ну кроме Лещенко и Гонтаревой?
Это к качеству аналитики от НБУ. Предположу, что деньги из Америки это наши граждане, торгующие на Амазоне. А вот про Англию никаких идей массовых переводов и нет. Получили карту побыту и массово поехали в Англию?
Может, типа ай-ти-шники работая дистанционно - получают зарплату?
Ну в случае с США, так, скорее всего и есть. А вот про IT фирмы, работающие из Украины на Британию, ни разу не слышал.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:32
somilitark написав:
Вчора Нбу викупив 253 ляма у.о.
Шевченко теж лякливий
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:36
Сегодня спецом с утра не выложил свой прогноз, основанный на интуиции.
Вон как рынок колбасит - то вниз, то вверх. Нет ориентира.
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