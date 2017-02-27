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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:51
kluychkooleg написав: Миша-клиент написав: striped написав:
Вопрос ко всем: много знаете заробитчан в Америке и Британии? Ну кроме Лещенко и Гонтаревой?
Это к качеству аналитики от НБУ. Предположу, что деньги из Америки это наши граждане, торгующие на Амазоне. А вот про Англию никаких идей массовых переводов и нет. Получили карту побыту и массово поехали в Англию?
Может, типа ай-ти-шники работая дистанционно - получают зарплату?
Ну в случае с США, так, скорее всего и есть. А вот про IT фирмы, работающие из Украины на Британию, ни разу не слышал.
может, разок слышали что каждая шарашка переводов (типа wise) имеет британскую лицензию , а крипты - эстонскую?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:58
yulia956688 написав: vovakwasov написав:
мушу визнати, що піддався паніці та прикупив трішки долярів...тепер бачу, що цього робити було не потрібно
Сегодня многие отоварились. Посмотрим что из этого выйдет.
через 3 минуты станет ясно. Я как-то в последний месяц всегда ожидаю, что будет именно после обеда.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:04
Hotab написав: somilitark написав:
Купуй по 20 лямів, що це за безліміти по викупу валюти
Так а вернуть то, что за январь продал? Сколько там, больше ярда?
В минулому році засосав з ринка 2.4 ярда.
В 20-му 1.6.
В 19-му 7.5.
Нехай поверне їх в ринок, хоча в мене язик не повертається цю вакханалію і зрадофілію в законі назвати "ринком".
Тоді курс буде на рівні 15, а може і менше.
Але бородаті таргани проти, розграбували все радянськє, зараз нові форми знущань, грабують курсом і космічними цінами
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:11
kluychkooleg написав: yulia956688 написав: vovakwasov написав:
мушу визнати, що піддався паніці та прикупив трішки долярів...тепер бачу, що цього робити було не потрібно
Сегодня многие отоварились. Посмотрим что из этого выйдет.
через 3 минуты станет ясно. Я как-то в последний месяц всегда ожидаю, что будет именно после обеда.
Рубль сегодня стабильный. Продолжает смотреть на укреп. Интересно на чем сегодня у нас решили сходить вверх.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:12
vovakwasov написав:
мушу визнати, що піддався паніці та прикупив трішки долярів...тепер бачу, що цього робити було не потрібно
Якщо заради того, щоб своє зберегти то треба купувати зараз. Про заробіток при цьому - хз. Курс буде залежати від новин ще довго. Самі ж бачите - цікаве все тільки починається (це я про французського миротворця, котрий живе зі своєю шкільною вчителькою але вважає, що розрулив ситуацію) Він просто привіз сьогодні в Україну умови капітуляції по Донбасу. Буде посланий, дипломатично. Всі залишилися "при своїх". Нічого не змінилося з грудня. Так що при бажанні зможете злитися скоро.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:13
Hotab написав: somilitark написав:
Купуй по 20 лямів, що це за безліміти по викупу валюти
Так а вернуть то, что за январь продал? Сколько там, больше ярда?
а смисл?
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2
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:15
yulia956688 написав:
Рубль сегодня стабильный. Продолжает смотреть на укреп. Интересно на чем сегодня у нас решили сходить вверх.
На России и повышения ставки ждут. А у нас, думаю, на назревшей коррекции, кто-то прибыль спешит пофиксить.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:21
somilitark написав: Denik написав: somilitark написав:
Сьогодні наче міжбанк прибили цвяхами до 28.40.
Напевне це добрий знак.
Хоча б не зростаємо.
А падати вже будемо весною.
Щоб падати - треба з'їсти лякливих нерезидентів. В січні з'їли 11 млрд. грн. за номіналом.
Межа там, де не лякливі - 40-60 млрд. грн.
Може і так.
Але гадаю, що більшість нерезидентів, то бородаті няні і ко.
Ніхто к нам по-справжньому не заходить, тільки під гарантії вивода від перших осіб держави.
Може там падати немає куди вже.
Я буду вірити і думати, що по цьому каналу вже не буде тиску на гривню.
Це дуже добре, що ця воєнна істерія була відносно не довго.Депозитчики не встигли злякатися, посівна компенсує відтік переляканих громадян, а може мало хто злякається.
На міжбанку пішло обережне пірнання під 28.40.
Добре, поки що, відмінно буде, коли вже твердо станемо на шлях ревальвації))
Воєнна істерія була не довгою?! Тобто ви вирішив, що вона вже скінчилася, а всі візити до нас перших персон держав це так, щоб на шашлики сходити?! Ось почнемо посівну і все закінчиться… «Іван Васільєвіч, ви, когда говорітє, такоє впєчатлєніє, что ви брєдітє!»(с)
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:23
somilitark написав:
В минулому році засосав з ринка 2.4 ярда.
В 20-му 1.6.
В 19-му 7.5.
Нехай поверне їх в ринок, хоча в мене язик не повертається цю вакханалію і зрадофілію в законі назвати "ринком".
Тоді курс буде на рівні 15, а може і менше.
Але бородаті таргани проти, розграбували все радянськє, зараз нові форми знущань, грабують курсом і космічними цінами
Так боргів набрались більше, ніж резервів. Хто борги буде повертати - бородаті таргани?
В нас ЗВР частково виконує роль стабфондів в інших країнах. Коли ж іще накопичувати жирок - коли експорт рухне? Так недовго залишилось чекати, ціни на експортну продукцію вже почали падати...
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:29
cohan написав: kluychkooleg написав: Миша-клиент написав:
Может, типа ай-ти-шники работая дистанционно - получают зарплату?
Ну в случае с США, так, скорее всего и есть. А вот про IT фирмы, работающие из Украины на Британию, ни разу не слышал.
может, разок слышали что каждая шарашка переводов (типа wise) имеет британскую лицензию , а крипты - эстонскую?
есть такая платежная система Payoneer
сама контора зарегана в Анлглии и находится под юрисдикцией FCA, карточки выпускает Ирдландский банк
пользуют эту систему и налится деньги через нее, достаточно многими ИТшниками
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