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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9146914791489149

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:33

  ricardo написав:
  Amat написав:Купил евро по 1,12 (за доллары) продал евро по 1,145

Я купив по 1.109 (через доляр), хай лежать. Колись пригодяться.

А КОМУ ЦЕ ЦІКАВО :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:06

Харьков 27.95-28.05. Шуганулись вверх, но попустило.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу топчеся на месте.
Интересно, что завтра будет.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:12

  Investor_K написав:Сегодня спецом с утра не выложил свой прогноз, основанный на интуиции.
Вон как рынок колбасит - то вниз, то вверх. Нет ориентира.


Как же вы так ?

Унизили форум наш.... , лишили , так сказать свежей мысли "прогнозиста ".....от интуиции .
ММММ ..-а эта фраза , "колбасит то вниз , то вверх " ....
Охрименко до такого не додумался бы ....

фраза ........." НЕТ ОРИЕНТИРА "-нобелевка , не меньше .

.......................признайтесь ,Калгановка ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

думал, Макрон напарит нам гвынтокрылы, но злые языки клевещут, что в этот раз чуйка подвела и нам напарили паровозы и спецтехнику на ярд с лишним евро.
в кредит, разумеется
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скупайтесь глупцы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:..........признайтесь ,Калгановка ?

...швидше, Хріновуха!👍 :mrgreen:
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