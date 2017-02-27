А КОМУ ЦЕ ЦІКАВО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:33
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Походу топчеся на месте.
Интересно, что завтра будет.
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:12
Как же вы так ?
Унизили форум наш.... , лишили , так сказать свежей мысли "прогнозиста ".....от интуиции .
ММММ ..-а эта фраза , "колбасит то вниз , то вверх " ....
Охрименко до такого не додумался бы ....
фраза ........." НЕТ ОРИЕНТИРА "-нобелевка , не меньше .
.......................признайтесь ,Калгановка ?
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
думал, Макрон напарит нам гвынтокрылы, но злые языки клевещут, что в этот раз чуйка подвела и нам напарили паровозы и спецтехнику на ярд с лишним евро.
в кредит, разумеется
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скупайтесь глупцы.
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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