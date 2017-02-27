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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9147914891499150>

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:33

  ricardo написав:
  Amat написав:Купил евро по 1,12 (за доллары) продал евро по 1,145

Я купив по 1.109 (через доляр), хай лежать. Колись пригодяться.

А кому це цікаво :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:06

Харьков 27.95-28.05. Шуганулись вверх, но попустило.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу топчеся на месте.
Интересно, что завтра будет.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:34

  somilitark написав:
  Hotab написав:
  somilitark написав:Купуй по 20 лямів, що це за безліміти по викупу валюти

Так а вернуть то, что за январь продал? Сколько там, больше ярда?

В минулому році засосав з ринка 2.4 ярда.
В 20-му 1.6.
В 19-му 7.5.
Нехай поверне їх в ринок, хоча в мене язик не повертається цю вакханалію і зрадофілію в законі назвати "ринком".
Тоді курс буде на рівні 15, а може і менше.
Але бородаті таргани проти, розграбували все радянськє, зараз нові форми знущань, грабують курсом і космічними цінами :!:


НБУ резервирует внешний государственный долг. Без его уменьшения профицита валюты на межбанке он не допустит. Обратите внимание, что даже в январе НБУ удовлетворял в первую очередь спрос нерезидентов, продававших ОВГЗ. Я давно говорю, что долг перед ними - квази-внутренний (де юре - внутренний, де факто - внешний).

Если бы ЗВР росли быстрее валютного долга, можно было бы заикаться, что страна зарабатывает на дешевый потребительский импорт, но пока происходит обратное, импорт авансирован, и рано, или поздно, за него обязательно будет выставлен основной счет. С этим итак затянулось молитвами ФРС, обеспечившей мировой рынок дешевым долларом в 2020-2021 гг. Но, верите вы в QT, или не верите, высокая инфляция не позволит безудержно печатать дальше...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:41

  Hotab написав:
  yulia956688 написав:Накаркал. И сына обманул

Приват шото чувствовал. Прием был всю ночь по .85 , что не характерно. А продажа аж 28.25

Приват с 09:45 сегодня по тек. время на продажу /28,169

Приват просто тормоз в последние месяца, только 1 раз меняет утром курсы, ну и если большой движ то вечером корректирует еще.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват не захотів сьогодні в касі брати долари мотівуючи що не нові, Хоча я в них купував їх влітку
почемучка
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:11

  kluychkooleg написав:
  Миша-клиент написав:
  striped написав:Вопрос ко всем: много знаете заробитчан в Америке и Британии? Ну кроме Лещенко и Гонтаревой?

Это к качеству аналитики от НБУ. Предположу, что деньги из Америки это наши граждане, торгующие на Амазоне. А вот про Англию никаких идей массовых переводов и нет. Получили карту побыту и массово поехали в Англию?


Может, типа ай-ти-шники работая дистанционно - получают зарплату?


Ну в случае с США, так, скорее всего и есть. А вот про IT фирмы, работающие из Украины на Британию, ни разу не слышал.


Ну и что Ландон - НЕ только "зе кЭпитал ов Грейт Бритейн", НО и финансовый центр мира И многие корпорации - имеют офисы в Британии. Соотв., нуждаются в Ай-Ти-поддержке. Это - НЕ мысли, а реальный факт с конкретными примерами...
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26

  Amat написав:Интересно, что завтра будет.

буде завтра.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:28

  Прораб написав:
  Amat написав:Интересно, что завтра будет.

буде завтра.


Да Вы философ, батенька :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:30

  zРадио написав:
  somilitark написав:
  Hotab написав:Так а вернуть то, что за январь продал? Сколько там, больше ярда?

В минулому році засосав з ринка 2.4 ярда.
В 20-му 1.6.
В 19-му 7.5.
Нехай поверне їх в ринок, хоча в мене язик не повертається цю вакханалію і зрадофілію в законі назвати "ринком".
Тоді курс буде на рівні 15, а може і менше.
Але бородаті таргани проти, розграбували все радянськє, зараз нові форми знущань, грабують курсом і космічними цінами :!:


НБУ резервирует внешний государственный долг. Без его уменьшения профицита валюты на межбанке он не допустит. Обратите внимание, что даже в январе НБУ удовлетворял в первую очередь спрос нерезидентов, продававших ОВГЗ. Я давно говорю, что долг перед ними - квази-внутренний (де юре - внутренний, де факто - внешний).

Если бы ЗВР росли быстрее валютного долга, можно было бы заикаться, что страна зарабатывает на дешевый потребительский импорт, но пока происходит обратное, импорт авансирован, и рано, или поздно, за него обязательно будет выставлен основной счет. С этим итак затянулось молитвами ФРС, обеспечившей мировой рынок дешевым долларом в 2020-2021 гг. Но, верите вы в QT, или не верите, высокая инфляция не позволит безудержно печатать дальше...

ще трошки, березень близько, весна покаже хто де вср@всь
flyman
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