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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9147914891499150

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
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Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:33

  почемучка написав:Приват не захотів сьогодні в касі брати долари мотівуючи що не нові, Хоча я в них купував їх влітку


доллары 2006 годв выпуска?
купюры со следами износа?
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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:41

  Yuri_61 написав:
  почемучка написав:Приват не захотів сьогодні в касі брати долари мотівуючи що не нові, Хоча я в них купував їх влітку


доллары 2006 годв выпуска?
купюры со следами износа?
выложите фото

Пізно, вже здав в обміннику
почемучка
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