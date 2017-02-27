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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:33
почемучка написав:
Приват не захотів сьогодні в касі брати долари мотівуючи що не нові, Хоча я в них купував їх влітку
доллары 2006 годв выпуска?
купюры со следами износа?
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Yuri_61
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:41
Yuri_61 написав: почемучка написав:
Приват не захотів сьогодні в касі брати долари мотівуючи що не нові, Хоча я в них купував їх влітку
доллары 2006 годв выпуска?
купюры со следами износа?
выложите фото
Пізно, вже здав в обміннику
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почемучка
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