доллары 2006 годв выпуска?
купюры со следами износа?
выложите фото
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:33
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:41
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:12
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................08.02.2022..........09.02.2022
дата розрахунку................07.02.2022...........08.02.2022
Євро...................................32,0724................31,9255...-0.46%
Долар США........................27,9998................27,9619...-0.14%
После полудня гривна потеряла чуть больше копейки.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.02.2022.................27,9494
Гривна укрепилась на 5 копеек за счет вчерашней динамики.
МКГ*............6.9824............6.9991...........+0.24%
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки, развернулись и уверенно пошли вверх. Со старта набрали весьма серьезные обороты. До 11 прибавили 4 копейки. После 11 немного замедлились и за следующие 30 минут выросли на 1.5 копейки. Потом за 15 минут выросли на 2 копейки и снова притормозили.
Индекс доллара чуть выше вчерашнего уровня, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0050, что на 6.5 копеек выше открытия.
После 12 выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, перед обедом выросли на копейку и сразу же вернулись обратно. Наскоро перекусив, решили спускаться. Почти за час опустились на 2.5 копейки и уравновесились.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 4.5 копейки выше открытия.
К 15-30 выросли на 1.5 копейки. После 16 прибавили еще полкопейки. Последние 40 минут движений не было.
Закрыли сессию котировками 27.9850 - 28.0050. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар сохраняет стабильность.
Дневной график:
Я не знаю, что будет завтра, но сегодняшний рост, вызвавший на форуме легкий приступ сильной паники, выглядит как компенсация вечернего падения Рыжика с крыши. В итоге этого роста биды приблизились к уровню, на котором вчера НБУ провел большую часть интервенции. По обоим официальным курсам гривна показала укрепление. Сведений об участии в торгах НБУ сегодня не поступало, да и поводов для этого после 10-15 видно не было.
Этот день в истории:
2021 - 27.6651 (-11) +30
2020 - 24.5370 (-4) + 343
2019 - 26.9000 (-5)
2018 - 27.1240 (+1)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:15
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 8 лютого 2022 року до державного бюджету
залучено 2.096 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Отдельно по заявкам:
- в гривне:
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:17
в ICU на вторинці, в їх веб додатку на сьогодні дуже бідний вибір був,
таке враження, що вигрібають під чисту,
ОВДП голодівка
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:33
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:45
У них в Квадратной миле своих программистов хватает. И я очень сидьно сомневаюсь, что в финансовое сердце Великобритании допустят кого-то со стороны. Как раз встречал много британцев IT-шников, работающих по контракту в Европе. Но это офф-топ все.
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:59
да просто пересчитать нахомяченное надо, вдруг где сотню прое.. щелкал.
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:04
Спочатку були дипломовані вірусологи, потім у фаворі стали програмісти, хто буде в тренді та прийде їм на зміну – ось у чому питання?
Карл Маркс і Фрідріх Енгельс - це чотири абсолютно різні людини.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 08 лют, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:05
тіктокєри
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