Додано: Вів 08 лют, 2022 17:12

-0.46%

-0.14%

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................08.02.2022..........09.02.2022дата розрахунку................07.02.2022...........08.02.2022Євро...................................32,0724................31,9255...Долар США........................27,9998...................После полудня гривна потеряла чуть больше копейки.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0008.02.2022.................Гривна укрепилась на 5 копеек за счет вчерашней динамики.МКГ*............6.9824............6.9991...........Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки, развернулись и уверенно пошли вверх. Со старта набрали весьма серьезные обороты. До 11 прибавили 4 копейки. После 11 немного замедлились и за следующие 30 минут выросли на 1.5 копейки. Потом за 15 минут выросли на 2 копейки и снова притормозили.Индекс доллара чуть выше вчерашнего уровня, но в целом можно говорить о стабильности.Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0050, что на 6.5 копеек выше открытия.После 12 выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, перед обедом выросли на копейку и сразу же вернулись обратно. Наскоро перекусив, решили спускаться. Почти за час опустились на 2.5 копейки и уравновесились.Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 4.5 копейки выше открытия.К 15-30 выросли на 1.5 копейки. После 16 прибавили еще полкопейки. Последние 40 минут движений не было.Закрыли сессию котировками 27.9850 - 28.0050. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар сохраняет стабильность.Дневной график:Я не знаю, что будет завтра, но сегодняшний рост, вызвавший на форуме легкий приступ сильной паники, выглядит как компенсация вечернего падения Рыжика с крыши. В итоге этого роста биды приблизились к уровню, на котором вчера НБУ провел большую часть интервенции. По обоим официальным курсам гривна показала укрепление. Сведений об участии в торгах НБУ сегодня не поступало, да и поводов для этого после 10-15 видно не было.Этот день в истории:2021 - 27.6651 (-11) +302020 - 24.5370 (-4) + 3432019 - 26.9000 (-5)2018 - 27.1240 (+1)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.