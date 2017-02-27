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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9148914991509151>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
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Інші валюти
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Крипта
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Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:33

  почемучка написав:Приват не захотів сьогодні в касі брати долари мотівуючи що не нові, Хоча я в них купував їх влітку


доллары 2006 годв выпуска?
купюры со следами износа?
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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:41

  Yuri_61 написав:
  почемучка написав:Приват не захотів сьогодні в касі брати долари мотівуючи що не нові, Хоча я в них купував їх влітку


доллары 2006 годв выпуска?
купюры со следами износа?
выложите фото

Пізно, вже здав в обміннику
почемучка
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:12

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................08.02.2022..........09.02.2022
дата розрахунку................07.02.2022...........08.02.2022
Євро...................................32,0724................31,9255...-0.46%
Долар США........................27,9998................27,9619...-0.14%
После полудня гривна потеряла чуть больше копейки.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.02.2022.................27,9494
Гривна укрепилась на 5 копеек за счет вчерашней динамики.

МКГ*............6.9824............6.9991...........+0.24%

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 2 копейки, развернулись и уверенно пошли вверх. Со старта набрали весьма серьезные обороты. До 11 прибавили 4 копейки. После 11 немного замедлились и за следующие 30 минут выросли на 1.5 копейки. Потом за 15 минут выросли на 2 копейки и снова притормозили.
Индекс доллара чуть выше вчерашнего уровня, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0050, что на 6.5 копеек выше открытия.

После 12 выросли на полкопейки. Взяв небольшую паузу, перед обедом выросли на копейку и сразу же вернулись обратно. Наскоро перекусив, решили спускаться. Почти за час опустились на 2.5 копейки и уравновесились.
Официальный курс встретили котировками 27.9650 - 27.9850, что на 4.5 копейки выше открытия.

К 15-30 выросли на 1.5 копейки. После 16 прибавили еще полкопейки. Последние 40 минут движений не было.
Закрыли сессию котировками 27.9850 - 28.0050. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар сохраняет стабильность.

Дневной график:
Зображення
Я не знаю, что будет завтра, но сегодняшний рост, вызвавший на форуме легкий приступ сильной паники, выглядит как компенсация вечернего падения Рыжика с крыши. В итоге этого роста биды приблизились к уровню, на котором вчера НБУ провел большую часть интервенции. По обоим официальным курсам гривна показала укрепление. Сведений об участии в торгах НБУ сегодня не поступало, да и поводов для этого после 10-15 видно не было.

Этот день в истории:
2021 - 27.6651 (-11) +30
2020 - 24.5370 (-4) + 343

2019 - 26.9000 (-5)
2018 - 27.1240 (+1)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:15

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 8 лютого 2022 року до державного бюджету
залучено 2.096 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Отдельно по заявкам:

- в гривне:

  • ~3.5 мес. (105 дн.) - 1.634 млрд грн по ставке 11.50%;
  • ~11 мес. (343 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 11.93%;
  • ~1 год и 2 мес. (434 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 12.00%;
  • ~2 года (735 дн.) - 0.069 млрд грн по ставке 13.00%;
  • ~2 года и 9 мес. (994 дн.) - 0.001 млрд грн по ставке 12.95%;
  • ~5 лет и 3 мес. (1932 дн.) - 0.002 млрд грн по ставке 13.25%.
- в валюте:

  • USD, ~1 год и 8 мес. (603 дн.) - 12.251 млн долл. по ставке 3.90%.
На этой неделе одна выплата - в среду на 0.448 млрд грн.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:17

  Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 8 лютого 2022 року до державного бюджету
залучено 2.096 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Отдельно по заявкам:

- в гривне:

  • ~3.5 мес. (105 дн.) - 1.634 млрд грн по ставке 11.50%;
  • ~11 мес. (343 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 11.93%;
  • ~1 год и 2 мес. (434 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 12.00%;
  • ~2 года (735 дн.) - 0.069 млрд грн по ставке 13.00%;
  • ~2 года и 9 мес. (994 дн.) - 0.001 млрд грн по ставке 12.95%;
  • ~5 лет и 3 мес. (1932 дн.) - 0.002 млрд грн по ставке 13.25%.
- в валюте:

  • USD, ~1 год и 8 мес. (603 дн.) - 12.251 млн долл. по ставке 3.90%.
На этой неделе одна выплата - в среду на 0.448 млрд грн.

в ICU на вторинці, в їх веб додатку на сьогодні дуже бідний вибір був,
таке враження, що вигрібають під чисту,
ОВДП голодівка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:33

  Сибарит написав: Сведений об участии в торгах НБУ сегодня не поступало, да и поводов для этого после 10-15 видно не было.

Сегодня "папа" отдыхали после того, как вчера 253,2 млн долларов захомячил... Наверно, стыдно стало.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:45

  Миша-клиент написав:
Ну и что Ландон - НЕ только "зе кЭпитал ов Грейт Бритейн", НО и финансовый центр мира И многие корпорации - имеют офисы в Британии. Соотв., нуждаются в Ай-Ти-поддержке. Это - НЕ мысли, а реальный факт с конкретными примерами...


У них в Квадратной миле своих программистов хватает. И я очень сидьно сомневаюсь, что в финансовое сердце Великобритании допустят кого-то со стороны. Как раз встречал много британцев IT-шников, работающих по контракту в Европе. Но это офф-топ все.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:59

  Искатель написав:
  Сибарит написав: Сведений об участии в торгах НБУ сегодня не поступало, да и поводов для этого после 10-15 видно не было.

Сегодня "папа" отдыхали после того, как вчера 253,2 млн долларов захомячил... Наверно, стыдно стало.


да просто пересчитать нахомяченное надо, вдруг где сотню прое.. щелкал.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:04

  kluychkooleg написав:
  Миша-клиент написав:
Ну и что Ландон - НЕ только "зе кЭпитал ов Грейт Бритейн", НО и финансовый центр мира И многие корпорации - имеют офисы в Британии. Соотв., нуждаются в Ай-Ти-поддержке. Это - НЕ мысли, а реальный факт с конкретными примерами...


У них в Квадратной миле своих программистов хватает. И я очень сидьно сомневаюсь, что в финансовое сердце Великобритании допустят кого-то со стороны. Как раз встречал много британцев IT-шников, работающих по контракту в Европе. Но это офф-топ все.

Спочатку були дипломовані вірусологи, потім у фаворі стали програмісти, хто буде в тренді та прийде їм на зміну – ось у чому питання?
Карл Маркс і Фрідріх Енгельс - це чотири абсолютно різні людини.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 08 лют, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:05

  Прораб написав:
  kluychkooleg написав:
  Миша-клиент написав:
Ну и что Ландон - НЕ только "зе кЭпитал ов Грейт Бритейн", НО и финансовый центр мира И многие корпорации - имеют офисы в Британии. Соотв., нуждаются в Ай-Ти-поддержке. Это - НЕ мысли, а реальный факт с конкретными примерами...


У них в Квадратной миле своих программистов хватает. И я очень сидьно сомневаюсь, что в финансовое сердце Великобритании допустят кого-то со стороны. Как раз встречал много британцев IT-шников, работающих по контракту в Европе. Но это офф-топ все.

Спочатку були дипломовані вірусологи, потім у фаворі стали програмісти, хто буде в тренді та прийде їм на зміну – ось у чому питання?

тіктокєри
flyman
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