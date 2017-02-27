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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9148914991509151

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... hi-ukraine

Макрофинансовая помощь в размере EUR 1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Striker написав:Отдельно по ~3.5 мес. (105 дн.) - 1.634 млрд грн по ставке 11.50%;
[*] ~11 мес. (343 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 11.93%;

Виходить сьогоднішні нерези обрали лише найкоротший випуск. Ризикувати на більші терміни з такими ставками бажаючих не знайшлося. Можна припустити, що очікують максимум 4 міс. стабільності-ревальвації:))
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 08 лют, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:17

  GDV29 написав:Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... hi-ukraine

Макрофинансовая помощь в размере EUR 1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики.


так картина будет точнее
Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.

https://www.bbc.com/russian/news-60303759

п.с. сколько еще у нас будут называть кредиты помощью, хз.
п.с2. "помощь", которую еще бюрократы в ес должны одобрить и утвердить окончательно
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:25

  stryzhko написав:
Striker написав:Отдельно по ~3.5 мес. (105 дн.) - 1.634 млрд грн по ставке 11.50%;
[*] ~11 мес. (343 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 11.93%;

Виходить сьогоднішні нерези обрали лише найкоротший випуск. Ризикувати на більші терміни з такими ставками бажаючих не знайшлося. Можна припустити, що очікують максимум 4 міс. стабільності-ревальвації:))
Нерезов на аукционе сегодня не было.
Были на вторичке - продавали//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:26

Межбанк: доллар и евро сегодня подорожали

Вторник на валютном рынке прошел в активном перетягивании “курсового каната” между крупными игроками. В конечном итоге, “победили” сегодня продавцы.

За день доллар с утренних 27,92/27,94 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия, вырос до 27,985/28,005 гривен, т.е. на 6,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, хотя периодически часть участников торгов и хотели бы его увидеть. Но регулятор взял паузу.

Борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно росли.

К 11 часам курс вырос до 27,95/27,97 гривен, а к обеду дорос до 28,00/28,02 гривен и по Bloomberg уже было зарегистрировано сделок более, чем на $150 млн.

Но затем покупателей становилось все меньше, а вот продавцов еще хватало и курс начал проседать. К 14 часам до 27,99/28,01 гривен, к 15:00 – до 27,965/27,985 гривен, а после 15:30 на уже условиях работы по доллару на ТОМе спекулянты уже растянули коридор по доллару в пределах 27,98-27,985/28,00-28,005. Завершилась сессия котировками 27,985/28,005.

Евро прибавил за день почти 10 копеек и к вечеру вторника котировался в пределах 31,92/31,95 гривен. Но в основном рост курса евровалюты относительно гривны произошел только за счет прямого пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, а не в связи с каким-то ажиотажем среди покупателей евровалюты.

Несмотря на небольшой рост курса доллара и евро, особого давления на курс гривны не было и участники рынка не видят особой трагедии в таком ситуативном росте котировок. Но и на дальнейшее глобальное проседание курса – похоже, они уже тоже не рассчитывают. На языке дилеров это называется “боковиком”.

Главные события 8 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних стартовых 27,92/27,94 вырос до 27,985/28,005 гривен к концу дня, а евро — с 31,82/31,85 до 31,92/31,95 гривен.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 27,9494 гривен, а официальный курс на 9 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9619 гривен за доллар.

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1413/1,1415.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:41

  Прораб написав:Спочатку були дипломовані вірусологи, потім у фаворі стали програмісти, хто буде в тренді та прийде їм на зміну – ось у чому питання?


Прорабы.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 9148914991509151
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