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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9149915091519152>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
Гривня
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35
Долар
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Євро
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... hi-ukraine

Макрофинансовая помощь в размере EUR 1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Striker написав:Отдельно по ~3.5 мес. (105 дн.) - 1.634 млрд грн по ставке 11.50%;
[*] ~11 мес. (343 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 11.93%;

Виходить сьогоднішні нерези обрали лише найкоротший випуск. Ризикувати на більші терміни з такими ставками бажаючих не знайшлося. Можна припустити, що очікують максимум 4 міс. стабільності-ревальвації:))
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 08 лют, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:17

  GDV29 написав:Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... hi-ukraine

Макрофинансовая помощь в размере EUR 1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики.


так картина будет точнее
Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.

https://www.bbc.com/russian/news-60303759

п.с. сколько еще у нас будут называть кредиты помощью, хз.
п.с2. "помощь", которую еще бюрократы в ес должны одобрить и утвердить окончательно
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:25

  stryzhko написав:
Striker написав:Отдельно по ~3.5 мес. (105 дн.) - 1.634 млрд грн по ставке 11.50%;
[*] ~11 мес. (343 дн.) - 0.023 млрд грн по ставке 11.93%;

Виходить сьогоднішні нерези обрали лише найкоротший випуск. Ризикувати на більші терміни з такими ставками бажаючих не знайшлося. Можна припустити, що очікують максимум 4 міс. стабільності-ревальвації:))
Нерезов на аукционе сегодня не было.
Были на вторичке - продавали//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:26

Межбанк: доллар и евро сегодня подорожали

Вторник на валютном рынке прошел в активном перетягивании “курсового каната” между крупными игроками. В конечном итоге, “победили” сегодня продавцы.

За день доллар с утренних 27,92/27,94 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия, вырос до 27,985/28,005 гривен, т.е. на 6,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, хотя периодически часть участников торгов и хотели бы его увидеть. Но регулятор взял паузу.

Борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно росли.

К 11 часам курс вырос до 27,95/27,97 гривен, а к обеду дорос до 28,00/28,02 гривен и по Bloomberg уже было зарегистрировано сделок более, чем на $150 млн.

Но затем покупателей становилось все меньше, а вот продавцов еще хватало и курс начал проседать. К 14 часам до 27,99/28,01 гривен, к 15:00 – до 27,965/27,985 гривен, а после 15:30 на уже условиях работы по доллару на ТОМе спекулянты уже растянули коридор по доллару в пределах 27,98-27,985/28,00-28,005. Завершилась сессия котировками 27,985/28,005.

Евро прибавил за день почти 10 копеек и к вечеру вторника котировался в пределах 31,92/31,95 гривен. Но в основном рост курса евровалюты относительно гривны произошел только за счет прямого пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, а не в связи с каким-то ажиотажем среди покупателей евровалюты.

Несмотря на небольшой рост курса доллара и евро, особого давления на курс гривны не было и участники рынка не видят особой трагедии в таком ситуативном росте котировок. Но и на дальнейшее глобальное проседание курса – похоже, они уже тоже не рассчитывают. На языке дилеров это называется “боковиком”.

Главные события 8 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних стартовых 27,92/27,94 вырос до 27,985/28,005 гривен к концу дня, а евро — с 31,82/31,85 до 31,92/31,95 гривен.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 27,9494 гривен, а официальный курс на 9 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9619 гривен за доллар.

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1413/1,1415.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:41

  Прораб написав:Спочатку були дипломовані вірусологи, потім у фаворі стали програмісти, хто буде в тренді та прийде їм на зміну – ось у чому питання?


Прорабы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:06

  Alex2007 написав:
так картина будет точнее
Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.

https://www.bbc.com/russian/news-60303759

п.с. сколько еще у нас будут называть кредиты помощью, хз.
п.с2. "помощь", которую еще бюрократы в ес должны одобрить и утвердить окончательно


Импорт в кредит. Классика. Буквально пару часов назад об этом писал, говоря о госдолге.

Еще вопрос, а есть ли у УЗ крайняя жизненная потребность покупать электровозы за границей? Когда оправдывали прошлую крупную импортную сделку на поставки тепловозов GE, мотивировка была, что электровозы умеют производить и украинские машиностроители, а вот с тепловозами - беда
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:18

  kluychkooleg написав:Ориентир есть, просто НБУ играет краплеными картами.
Напрашивается боковик в районе 28 пока.




на улице нижнию границу спрэда приспустили

может таки пойдём ещё ниже на копеек 20...30?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:25

  uaprofi написав:
  kluychkooleg написав:Ориентир есть, просто НБУ играет краплеными картами.
Напрашивается боковик в районе 28 пока.

на улице нижнию границу спрэда приспустили

может таки пойдём ещё ниже на копеек 20...30?


Улица ничего не решает, было видно, как они сегодня дергались за движениями на МБ. Такие же олени, как мы, но с зароботком на спреде.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... hi-ukraine

Макрофинансовая помощь в размере EUR 1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики.

На купівлю електровозів.
Обговорили тут viewtopic.php?p=5392646#p5392646
На курс це не вплине.
Denik
 
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