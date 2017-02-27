Вторник на валютном рынке прошел в активном перетягивании “курсового каната” между крупными игроками. В конечном итоге, “победили” сегодня продавцы.
За день доллар с утренних 27,92/27,94 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия, вырос до 27,985/28,005 гривен, т.е. на 6,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, хотя периодически часть участников торгов и хотели бы его увидеть. Но регулятор взял паузу.
Борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно росли.
К 11 часам курс вырос до 27,95/27,97 гривен, а к обеду дорос до 28,00/28,02 гривен и по Bloomberg уже было зарегистрировано сделок более, чем на $150 млн.
Но затем покупателей становилось все меньше, а вот продавцов еще хватало и курс начал проседать. К 14 часам до 27,99/28,01 гривен, к 15:00 – до 27,965/27,985 гривен, а после 15:30 на уже условиях работы по доллару на ТОМе спекулянты уже растянули коридор по доллару в пределах 27,98-27,985/28,00-28,005. Завершилась сессия котировками 27,985/28,005.
Евро прибавил за день почти 10 копеек и к вечеру вторника котировался в пределах 31,92/31,95 гривен. Но в основном рост курса евровалюты относительно гривны произошел только за счет прямого пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, а не в связи с каким-то ажиотажем среди покупателей евровалюты.
Несмотря на небольшой рост курса доллара и евро, особого давления на курс гривны не было и участники рынка не видят особой трагедии в таком ситуативном росте котировок. Но и на дальнейшее глобальное проседание курса – похоже, они уже тоже не рассчитывают. На языке дилеров это называется “боковиком”.
Главные события 8 февраля на валютном рынке:
Доллар с утренних стартовых 27,92/27,94 вырос до 27,985/28,005 гривен к концу дня, а евро — с 31,82/31,85 до 31,92/31,95 гривен.
Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 27,9494 гривен, а официальный курс на 9 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9619 гривен за доллар.
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1413/1,1415.
п.с. сколько еще у нас будут называть кредиты помощью, хз. п.с2. "помощь", которую еще бюрократы в ес должны одобрить и утвердить окончательно
Импорт в кредит. Классика. Буквально пару часов назад об этом писал, говоря о госдолге.
Еще вопрос, а есть ли у УЗ крайняя жизненная потребность покупать электровозы за границей? Когда оправдывали прошлую крупную импортную сделку на поставки тепловозов GE, мотивировка была, что электровозы умеют производить и украинские машиностроители, а вот с тепловозами - беда
Alex2007 написав:так картина будет точнее Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.
Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.
Ні абсолютно не так, не потрібно додумувати та перекручувати на кшталт чув дзвін та не знаю же він !
Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.
Про це йдеться у коментарі заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурма, пише "Європейська правда".
"Сьогодні президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування", – пояснив він.
Зокрема, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.
Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку, погоджені з французкою стороною.
"Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників", – розповів він.
Крім того, підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки й будівництва патрульних катерів для ДСНС, на що передбачене окреме фінансування.
zРадио написав:Еще вопрос, а есть ли у УЗ крайняя жизненная потребность покупать электровозы за границей? Когда оправдывали прошлую крупную импортную сделку на поставки тепловозов GE, мотивировка была, что электровозы умеют производить и украинские машиностроители, а вот с тепловозами - беда
Потреба є. Якщо буде повторнення врожаю 2021, не закінчиться "Велике будівництво" та житло в Києві не стане по 600 (Велике будівництво + нерухомість генерують 70 млн. т. перевезень будівельних матеріалів), в Політбюро Китаю не заборонить виробництво сталі (Олімпіади не буде, "чисте повітря" для телекамер не треба) та ще й майнінг не прикривається і доведеться тягати вугілля на ТЕС цілий рік бо АЕС не можуть постійно працювати 15 блоками - то не лише приватну тягу доведеться випускати на колії загального користування, але й діставати паровози з баз запасу. Ще забув написати, що залізницею почнуть потроху біопаливо замість газу... (солому, одвійки, лушпиння, пєлетти) Якщо серйозно, то в Україні є один напіврозвалений завод, який робив електровози десь за технологіями 70-х, але з комп'ютером. Останній виготовили у 2008 році. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%951 Більш сучасні ДС3 не зайшли. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A13 Після цього - виготовляли на Луганськтепловозі з ТМХ, який зараз під санкціями. Чисто теоретично міг би зробити той же КВБЗ, але роки за 3 і на 100% гірше від Альстому.