Додано: Вів 08 лют, 2022 18:26

Вторник на валютном рынке прошел в активном перетягивании “курсового каната” между крупными игроками. В конечном итоге, “победили” сегодня продавцы.



За день доллар с утренних 27,92/27,94 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия, вырос до 27,985/28,005 гривен, т.е. на 6,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, хотя периодически часть участников торгов и хотели бы его увидеть. Но регулятор взял паузу.



Борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно росли.



К 11 часам курс вырос до 27,95/27,97 гривен, а к обеду дорос до 28,00/28,02 гривен и по Bloomberg уже было зарегистрировано сделок более, чем на $150 млн.



Но затем покупателей становилось все меньше, а вот продавцов еще хватало и курс начал проседать. К 14 часам до 27,99/28,01 гривен, к 15:00 – до 27,965/27,985 гривен, а после 15:30 на уже условиях работы по доллару на ТОМе спекулянты уже растянули коридор по доллару в пределах 27,98-27,985/28,00-28,005. Завершилась сессия котировками 27,985/28,005.



Евро прибавил за день почти 10 копеек и к вечеру вторника котировался в пределах 31,92/31,95 гривен. Но в основном рост курса евровалюты относительно гривны произошел только за счет прямого пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, а не в связи с каким-то ажиотажем среди покупателей евровалюты.



Несмотря на небольшой рост курса доллара и евро, особого давления на курс гривны не было и участники рынка не видят особой трагедии в таком ситуативном росте котировок. Но и на дальнейшее глобальное проседание курса – похоже, они уже тоже не рассчитывают. На языке дилеров это называется “боковиком”.

Главные события 8 февраля на валютном рынке:



Доллар с утренних стартовых 27,92/27,94 вырос до 27,985/28,005 гривен к концу дня, а евро — с 31,82/31,85 до 31,92/31,95 гривен.



Нацбанк не выходил сегодня на рынок.



Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 27,9494 гривен, а официальный курс на 9 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9619 гривен за доллар.