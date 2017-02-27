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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:26

Межбанк: доллар и евро сегодня подорожали

Вторник на валютном рынке прошел в активном перетягивании “курсового каната” между крупными игроками. В конечном итоге, “победили” сегодня продавцы.

За день доллар с утренних 27,92/27,94 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия, вырос до 27,985/28,005 гривен, т.е. на 6,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, хотя периодически часть участников торгов и хотели бы его увидеть. Но регулятор взял паузу.

Борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно росли.

К 11 часам курс вырос до 27,95/27,97 гривен, а к обеду дорос до 28,00/28,02 гривен и по Bloomberg уже было зарегистрировано сделок более, чем на $150 млн.

Но затем покупателей становилось все меньше, а вот продавцов еще хватало и курс начал проседать. К 14 часам до 27,99/28,01 гривен, к 15:00 – до 27,965/27,985 гривен, а после 15:30 на уже условиях работы по доллару на ТОМе спекулянты уже растянули коридор по доллару в пределах 27,98-27,985/28,00-28,005. Завершилась сессия котировками 27,985/28,005.

Евро прибавил за день почти 10 копеек и к вечеру вторника котировался в пределах 31,92/31,95 гривен. Но в основном рост курса евровалюты относительно гривны произошел только за счет прямого пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, а не в связи с каким-то ажиотажем среди покупателей евровалюты.

Несмотря на небольшой рост курса доллара и евро, особого давления на курс гривны не было и участники рынка не видят особой трагедии в таком ситуативном росте котировок. Но и на дальнейшее глобальное проседание курса – похоже, они уже тоже не рассчитывают. На языке дилеров это называется “боковиком”.

Главные события 8 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних стартовых 27,92/27,94 вырос до 27,985/28,005 гривен к концу дня, а евро — с 31,82/31,85 до 31,92/31,95 гривен.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 27,9494 гривен, а официальный курс на 9 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9619 гривен за доллар.

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1413/1,1415.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:06

  Alex2007 написав:
так картина будет точнее
Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.

https://www.bbc.com/russian/news-60303759

п.с. сколько еще у нас будут называть кредиты помощью, хз.
п.с2. "помощь", которую еще бюрократы в ес должны одобрить и утвердить окончательно


Импорт в кредит. Классика. Буквально пару часов назад об этом писал, говоря о госдолге.

Еще вопрос, а есть ли у УЗ крайняя жизненная потребность покупать электровозы за границей? Когда оправдывали прошлую крупную импортную сделку на поставки тепловозов GE, мотивировка была, что электровозы умеют производить и украинские машиностроители, а вот с тепловозами - беда
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:18

  kluychkooleg написав:Ориентир есть, просто НБУ играет краплеными картами.
Напрашивается боковик в районе 28 пока.




на улице нижнию границу спрэда приспустили

может таки пойдём ещё ниже на копеек 20...30?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:25

  uaprofi написав:
  kluychkooleg написав:Ориентир есть, просто НБУ играет краплеными картами.
Напрашивается боковик в районе 28 пока.

на улице нижнию границу спрэда приспустили

может таки пойдём ещё ниже на копеек 20...30?


Улица ничего не решает, было видно, как они сегодня дергались за движениями на МБ. Такие же олени, как мы, но с зароботком на спреде.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... hi-ukraine

Макрофинансовая помощь в размере EUR 1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики.

На купівлю електровозів.
Обговорили тут viewtopic.php?p=5392646#p5392646
На курс це не вплине.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:03

  Alex2007 написав:
  GDV29 написав:Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... hi-ukraine

Макрофинансовая помощь в размере EUR 1,2 млрд будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики.


так картина будет точнее
Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.

https://www.bbc.com/russian/news-60303759

п.с. сколько еще у нас будут называть кредиты помощью, хз.
п.с2. "помощь", которую еще бюрократы в ес должны одобрить и утвердить окончательно

Канада предоставит Украине кредит на $120 млн.

А головне, хто віддаватиме нескінченні зобов'язання, коли "інформаційна підтримка" ставить хрест на інвесторах? Як завжди попри все схвалить Мінфін, а віддавати громадяни.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:так картина будет точнее Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.


Ні абсолютно не так, не потрібно додумувати та перекручувати на кшталт чув дзвін та не знаю же він !

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Про це йдеться у коментарі заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурма, пише "Європейська правда".

"Сьогодні президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування", – пояснив він.

Зокрема, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку, погоджені з французкою стороною.

"Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників", – розповів він.

Крім того, підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки й будівництва патрульних катерів для ДСНС, на що передбачене окреме фінансування.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Еще вопрос, а есть ли у УЗ крайняя жизненная потребность покупать электровозы за границей? Когда оправдывали прошлую крупную импортную сделку на поставки тепловозов GE, мотивировка была, что электровозы умеют производить и украинские машиностроители, а вот с тепловозами - беда

Потреба є. Якщо буде повторнення врожаю 2021, не закінчиться "Велике будівництво" та житло в Києві не стане по 600 (Велике будівництво + нерухомість генерують 70 млн. т. перевезень будівельних матеріалів), в Політбюро Китаю не заборонить виробництво сталі (Олімпіади не буде, "чисте повітря" для телекамер не треба) та ще й майнінг не прикривається і доведеться тягати вугілля на ТЕС цілий рік бо АЕС не можуть постійно працювати 15 блоками - то не лише приватну тягу доведеться випускати на колії загального користування, але й діставати паровози з баз запасу.
Ще забув написати, що залізницею почнуть потроху біопаливо замість газу... :D (солому, одвійки, лушпиння, пєлетти)
Якщо серйозно, то в Україні є один напіврозвалений завод, який робив електровози десь за технологіями 70-х, але з комп'ютером. Останній виготовили у 2008 році.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%951
Більш сучасні ДС3 не зайшли.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A13
Після цього - виготовляли на Луганськтепловозі з ТМХ, який зараз під санкціями.
Чисто теоретично міг би зробити той же КВБЗ, але роки за 3 і на 100% гірше від Альстому.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:18

Denik

все как вы умеете - бла-бла-бла с обилием цифр и фактов, часто не относящихся прямо к обсуждаемой теме :)

Вот динамика грузоперевозок железной дорогой (стащил у Сережи Лещенко в ТГ - он подает это как большую победу, которую вы, судя по всему, разделяете). Итак, все перечисленные вами "рекорды" 2021-го едва вернули объемы к уровню 2019-го после карантинного 2020-го. Об уровнях более ранних периодах и мечтать не приходится. Из чего следует, что у УЗ нет потребности в увеличении подвижного состава. Разве что вопрос амортизации, с чем путем ремонта и модернизациии справляются украинские заводы

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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:30

:|
  Василь-Рівне написав:
  Alex2007 написав:так картина будет точнее Очевидно, Зеленский имел в виду предложенный Еврокомиссией пакет экстренной макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро, которую договорились выделить страны ЕС.

Эта помощь ЕС, как сообщила Еврокомиссия, будет выделяться в форме долгосрочных кредитов под очень выгодные для Украины проценты.


Ні абсолютно не так, не потрібно додумувати та перекручувати на кшталт чув дзвін та не знаю же він !

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Про це йдеться у коментарі заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурма, пише "Європейська правда".

"Сьогодні президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування", – пояснив він.

Зокрема, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку, погоджені з французкою стороною.

"Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників", – розповів він.

Крім того, підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки й будівництва патрульних катерів для ДСНС, на що передбачене окреме фінансування.


Можете верить, можете не верить, но по той ссылке, которую я приводил изначально была та цитата, что я привел, и ничего от себя я не придумывал. Сейчас эту цитату тот же самый источник, немного уточнил
Макрон также упомянул о 1,2 млрд евро, но назвал это не макрофинансовой помощью, а госгарантиями для финансирования украинских проектов французских компаний. Рамочная договоренность об этом была достигнута еще в мае, а теперь, когда Макрон лично приехал в Киев, были подписаны два соглашения на 1,2 млрд.

Одно предусматривает поставку сотни французских локомотивов Alstom на сумму до 900 млн евро, второе - 370 единиц спецтехники для спасателей стоимостью до 300 млн евро.

Что же касается макрофинансовой помощи, ее еще в начале февраля пообещал Украине Евросоюз. Сумма та же - 1,2 млрд евро. Речь идет уже не о гарантиях, а о прямых долгосрочных кредитах под низкие для Украины проценты.

// сравнил текущую версию и то, что успели перепечатать в другом месте.

В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства, и даже в комментарии Шурмы указано "ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників".
п.с. И насчет Евросоюзовских 1.2 так ничего нового - на прошлой неделе была информация.

п.с2. Предполагаю, что 1.2 млрд от ЕС и от Франции тоже 1.2 млрд (под проекты) всех запутали.. :mrgreen: :lol:
Alex2007
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