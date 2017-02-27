RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9149915091519152

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
Гривня
13%
35
Долар
60%
168
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
17
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вот динамика грузоперевозок железной дорогой (стащил у Сережи Лещенко в ТГ - он подает это как большую победу, которую вы, судя по всему, разделяете). Итак, все перечисленные вами "рекорды" 2021-го едва вернули объемы к уровню 2019-го после карантинного 2020-го. Об уровнях более ранних периодах и мечтать не приходится. Из чего следует, что у УЗ нет потребности в увеличении подвижного состава. Разве что вопрос амортизации, с чем путем ремонта и модернизациии справляются украинские заводы

Свою "експертність" в реальному секторі Ви показали влітку, обісрамшись із прогнозов врожаю, навіть з даними Рефенетів. Здогадатися, що перевезення 2021 року визначаються як неврожаєм - 2020 так і врожаєм 2021. У першій половині 2022 на залізниці будуть двозначні цифри приросту в тому числі і за рахунок приросту перевезення вугілля. Восени залізниця завантажена завжди.

Додам, що до 2014 року було дуже багато дурної роботи: Перевезення 10 км 1.5 т "землі Донбасу" на збагачувальну фабрику, потім - перевезення на 20-30 км до найближчої ТЕС.
В навантаження йшло 2,5 т, у вантажообіг - величина близька до 0.

Чи варто "мріяти" про рекордні перевезення по суті забруднювача (СО2, SO2, NOx) за гроші від держсубсидій вугільній промислвості?
Востаннє редагувалось Denik в Вів 08 лют, 2022 22:51, всього редагувалось 2 разів.
Denik
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 23.02.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства,

Тобто Ви хочете безкоштовних грошей? От так просто і ні за що щоб хтось комусь наливав мільярди? Ви готові свої гроші от прямо зараз пороздавати - безкоштовно всім підряд? Га? Якщо так - я перший на черзі, карту в о\п зкидати?
Мене просто інколи шокує ну не знаю як би це виразитится щоб не образити рівень розуміння форумчан світу в якому вони живуть - ну якби сам за копійку на курсі долара вдавиться, чи на любому товарі, а от прокляті іноземці безкоштовно мають нам мільярди наливати - ну от є якась логіка і якесь розуміння, ну просто диву даєшся. Нам дають кошти - нам дають в кредит під дуже низьккий відсоток - це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять, поки що, і це наш порятунок - треба дякувати, а не виявляти невдоволення - спочатку дай комусь чужому своїх 10000 баксів просто так, безкоштовно і відчуй як це просто і легко, а потім проявляй невдоволення до інших
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5482
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6124 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:51

  Василь-Рівне написав:
  Alex2007 написав:В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства,

Тобто Ви хочете безкоштовних грошей? От так просто і ні за що щоб хтось комусь наливав мільярди? Ви готові свої гроші от прямо зараз пороздавати - безкоштовно всім підряд? Га? Якщо так - я перший на черзі, карту в о\п зкидати?
Мене просто інколи шокує ну не знаю як би це виразитится щоб не образити рівень розуміння форумчан світу в якому вони живуть - ну якби сам за копійку на курсі долара вдавиться, чи на любому товарі, а от прокляті іноземці безкоштовно мають нам мільярди наливати - ну от є якась логіка і якесь розуміння, ну просто диву даєшся. Нам дають кошти - нам дають в кредит під дуже низьккий відсоток - це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять поки що і це наш порятунок - треба дякувати, в не виявляти невдоволення - спочатку дай комусь чужому своїх 10000 баксів просто так, безкоштовно і відчуй як це просто і легко, а потім проявляй невдоволення до інших


Василий, не нужно мне задавать эти вопросы. Задайте эти вопросы тем, кто постоянно называет эти деньги словом "помощь", в первую очередь одному гетьману, который в принципе и породил эту привычку. :lol:
п.с "Помощь", за которую с меня и с вас и каждого украинца хотят постоянно стырить тышком-нышком что-то из кармана из тарифов, налоховыми амнистиями и т.д., чтобы потом рассчитаться за эту "помощь". Не буду дальше продолжать...
п.с2. и да, бесплатно мне ничего не нужно; справедливость и порядок нужен.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 лют, 2022 22:56, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3267
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 1472 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:52

  Denik написав:Свою "експертність" в реальному секторі Ви показали влітку, обісрамшись із прогнозов врожаю, навіть з даними Рефенетів


Я прогнозы урожая не делаю. Беру чужие от более уважаемых экспертов, чем форумные деники. Например, от Рефинитив. А об "обосравшихся" лучше даже не заикайтесь, пока не покажете, где обещанный вами доллар по 24 продают. И да, реальный сектор растениеводством не ограничен

  Denik написав:Здогадатися, що перевезення 2021 року визначаються як неврожаєм - 2020 так і врожаєм 2021. У першій половині 2022 на залізниці будуть двозначні цифри приросту в тому числі і за рахунок приросту перевезення вугілля. Восени залізниця завантажена завжди.


Здогадатися? Хорошая рекомендация. Вот вы и догадайтесь, посмотрев на 2020-й, которому не помог рекордный урожай 2019-го
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 лют, 2022 23:06, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12355
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3236 раз.
Подякували: 7044 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять, поки що, і це наш порятунок -


довіру нужно в первую очередь среди граждан страны хоть минимально создать к государству и его деятелям.
А там, глядишь, и собственных ресурсов хватит без каких-то вечных нездоровых ес-овско мвф-ских кредитов. И половина экономики не пряталась бы в тени, а знала, что уплаченные налоги (даже если они и немного завышены) не будут раскрадены и проедены неизвестно кем и когда, а пойдут туда, куда и должны пойти в норме.
А радоваться очередному кредиту при неизменной системе и ее элементах, поставках кучи оружия, и вообще происходящего, как-то не получается.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 лют, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3267
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 1472 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я прогнозы урожая не делаю. Беру чужие от более уважаемых экспертов, чем форумные деники. Например, от Рефинитив. А об обосранных лучше даже не заикайтесь, пока не покажете, где доллар по 24 продают

Ви не можете навіть здогадатися, що є навантаження, а є вантажообіг. І що кількість необхідних локомотивів пропорційна до вантажообігу, а не до навантаження.
Я 26 прогнозував - 26 побачили.
Долар зараз не по 24 через те, що є люди які вірять в Вашу маячню, і є люди, що вірять в маячню ПТН ПНХ.
З реальним сектором все класно, а не те що ви розповідаєте.
Denik
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 23.02.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:14

  Denik написав:Ви не можете навіть здогадатися, що є навантаження, а є вантажообіг. І що кількість необхідних локомотивів пропорційна до вантажообігу, а не до навантаження.


Нагрузка без объемов не растет. Тут вам не только физика в помощь, но и экономика - за срочность много не переплачивают, и грузоперевозки распределены более-менее равномерно. О чем вы, конечно же "не можете навіть здогадатися" (но решение есть - смотрите динамику помесячно)

  Denik написав:Я 26 прогнозував - 26 побачили


Вы врете. В августе вы обещали 24 до конца 2021-го

  Denik написав:З реальним сектором все класно, а не те що ви розповідаєте.


Это не я. Это ДССУ. Пишите претензии в Министерство экономики - нечего зрадную статистику публиковать, пусть сначала цензуру Деника проходит :mrgreen:

PS: все, надоело с вами спорить. Читайте быстрее - через полчаса удалю весь флуд
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12355
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3236 раз.
Подякували: 7044 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:31

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Как там возобновленiэ рiста до 29, панi та пановэ?
Следуюча останiвка 27.8

НГ там газ начал импортировать по 900 баксов. Нефть тем временем стремится к сотке баксов. Посевная будет очень рентабельна.

А як можна оцінити рентабельність посівної?! Я надіюсь пан розуміє термін «рентабельність»?
І рентабельність застосовують до реалізованого товару чи продукції… Виходить у вашій уяві будуть сіяти і реалізовувати незавершене виробництво?! Чи я щось не розумію…
Qwerty
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 25.02.15
Подякував: 339 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Нагрузка без объемов не растет. Тут вам не только физика в помощь, но и экономика - за срочность много не переплачивают, и грузоперевозки распределены более-менее равномерно. О чем вы, конечно же "не можете навіть здогадатися" (но решение есть - смотрите динамику помесячно)

вантажообіг = навантаження * відстань
вимірюється в ткм, як і середня робота локомотива за день.
  zРадио написав:Вы врете. В августе вы обещали 24 до конца 2021-го

Пруф. В мене то збережений Ваш пруф з прогнозом 7 млрд. кубів в ПХГ наприкінці опалювального сезону...
Denik
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 23.02.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9149915091519152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Denik, Google [Bot], Qwerty і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2993, 2994, 2995
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29941 19902604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 23:32
Alex2007
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7952 19190978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:06
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6168949
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.