Alex2007 написав: В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства, В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства,

Тобто Ви хочете безкоштовних грошей? От так просто і ні за що щоб хтось комусь наливав мільярди? Ви готові свої гроші от прямо зараз пороздавати - безкоштовно всім підряд? Га? Якщо так - я перший на черзі, карту в о\п зкидати?Мене просто інколи шокує ну не знаю як би це виразитится щоб не образити рівень розуміння форумчан світу в якому вони живуть - ну якби сам за копійку на курсі долара вдавиться, чи на любому товарі, а от прокляті іноземці безкоштовно мають нам мільярди наливати - ну от є якась логіка і якесь розуміння, ну просто диву даєшся. Нам дають кошти - нам дають в кредит під дуже низьккий відсоток - це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять поки що і це наш порятунок - треба дякувати, в не виявляти невдоволення - спочатку дай комусь чужому своїх 10000 баксів просто так, безкоштовно і відчуй як це просто і легко, а потім проявляй невдоволення до інших