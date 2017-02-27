zРадио написав:Вот динамика грузоперевозок железной дорогой (стащил у Сережи Лещенко в ТГ - он подает это как большую победу, которую вы, судя по всему, разделяете). Итак, все перечисленные вами "рекорды" 2021-го едва вернули объемы к уровню 2019-го после карантинного 2020-го. Об уровнях более ранних периодах и мечтать не приходится. Из чего следует, что у УЗ нет потребности в увеличении подвижного состава. Разве что вопрос амортизации, с чем путем ремонта и модернизациии справляются украинские заводы
Свою "експертність" в реальному секторі Ви показали влітку, обісрамшись із прогнозов врожаю, навіть з даними Рефенетів. Здогадатися, що перевезення 2021 року визначаються як неврожаєм - 2020 так і врожаєм 2021. У першій половині 2022 на залізниці будуть двозначні цифри приросту в тому числі і за рахунок приросту перевезення вугілля. Восени залізниця завантажена завжди.
Додам, що до 2014 року було дуже багато дурної роботи: Перевезення 10 км 1.5 т "землі Донбасу" на збагачувальну фабрику, потім - перевезення на 20-30 км до найближчої ТЕС. В навантаження йшло 2,5 т, у вантажообіг - величина близька до 0.
Чи варто "мріяти" про рекордні перевезення по суті забруднювача (СО2, SO2, NOx) за гроші від держсубсидій вугільній промислвості?
Востаннє редагувалось Denik в Вів 08 лют, 2022 22:51, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства,
Тобто Ви хочете безкоштовних грошей? От так просто і ні за що щоб хтось комусь наливав мільярди? Ви готові свої гроші от прямо зараз пороздавати - безкоштовно всім підряд? Га? Якщо так - я перший на черзі, карту в о\п зкидати? Мене просто інколи шокує ну не знаю як би це виразитится щоб не образити рівень розуміння форумчан світу в якому вони живуть - ну якби сам за копійку на курсі долара вдавиться, чи на любому товарі, а от прокляті іноземці безкоштовно мають нам мільярди наливати - ну от є якась логіка і якесь розуміння, ну просто диву даєшся. Нам дають кошти - нам дають в кредит під дуже низьккий відсоток - це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять, поки що, і це наш порятунок - треба дякувати, а не виявляти невдоволення - спочатку дай комусь чужому своїх 10000 баксів просто так, безкоштовно і відчуй як це просто і легко, а потім проявляй невдоволення до інших
Alex2007 написав:В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства,
Тобто Ви хочете безкоштовних грошей? От так просто і ні за що щоб хтось комусь наливав мільярди? Ви готові свої гроші от прямо зараз пороздавати - безкоштовно всім підряд? Га? Якщо так - я перший на черзі, карту в о\п зкидати? Мене просто інколи шокує ну не знаю як би це виразитится щоб не образити рівень розуміння форумчан світу в якому вони живуть - ну якби сам за копійку на курсі долара вдавиться, чи на любому товарі, а от прокляті іноземці безкоштовно мають нам мільярди наливати - ну от є якась логіка і якесь розуміння, ну просто диву даєшся. Нам дають кошти - нам дають в кредит під дуже низьккий відсоток - це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять поки що і це наш порятунок - треба дякувати, в не виявляти невдоволення - спочатку дай комусь чужому своїх 10000 баксів просто так, безкоштовно і відчуй як це просто і легко, а потім проявляй невдоволення до інших
Василий, не нужно мне задавать эти вопросы. Задайте эти вопросы тем, кто постоянно называет эти деньги словом "помощь", в первую очередь одному гетьману, который в принципе и породил эту привычку. п.с "Помощь", за которую с меня и с вас и каждого украинца хотят постоянно стырить тышком-нышком что-то из кармана из тарифов, налоховыми амнистиями и т.д., чтобы потом рассчитаться за эту "помощь". Не буду дальше продолжать... п.с2. и да, бесплатно мне ничего не нужно; справедливость и порядок нужен.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 лют, 2022 22:56, всього редагувалось 3 разів.
Denik написав:Свою "експертність" в реальному секторі Ви показали влітку, обісрамшись із прогнозов врожаю, навіть з даними Рефенетів
Я прогнозы урожая не делаю. Беру чужие от более уважаемых экспертов, чем форумные деники. Например, от Рефинитив. А об "обосравшихся" лучше даже не заикайтесь, пока не покажете, где обещанный вами доллар по 24 продают. И да, реальный сектор растениеводством не ограничен
Denik написав:Здогадатися, що перевезення 2021 року визначаються як неврожаєм - 2020 так і врожаєм 2021. У першій половині 2022 на залізниці будуть двозначні цифри приросту в тому числі і за рахунок приросту перевезення вугілля. Восени залізниця завантажена завжди.
Здогадатися? Хорошая рекомендация. Вот вы и догадайтесь, посмотрев на 2020-й, которому не помог рекордный урожай 2019-го
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 лют, 2022 23:06, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне написав:це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять, поки що, і це наш порятунок -
довіру нужно в первую очередь среди граждан страны хоть минимально создать к государству и его деятелям. А там, глядишь, и собственных ресурсов хватит без каких-то вечных нездоровых ес-овско мвф-ских кредитов. И половина экономики не пряталась бы в тени, а знала, что уплаченные налоги (даже если они и немного завышены) не будут раскрадены и проедены неизвестно кем и когда, а пойдут туда, куда и должны пойти в норме. А радоваться очередному кредиту при неизменной системе и ее элементах, поставках кучи оружия, и вообще происходящего, как-то не получается.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 лют, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Я прогнозы урожая не делаю. Беру чужие от более уважаемых экспертов, чем форумные деники. Например, от Рефинитив. А об обосранных лучше даже не заикайтесь, пока не покажете, где доллар по 24 продают
Ви не можете навіть здогадатися, що є навантаження, а є вантажообіг. І що кількість необхідних локомотивів пропорційна до вантажообігу, а не до навантаження. Я 26 прогнозував - 26 побачили. Долар зараз не по 24 через те, що є люди які вірять в Вашу маячню, і є люди, що вірять в маячню ПТН ПНХ. З реальним сектором все класно, а не те що ви розповідаєте.
Denik написав:Ви не можете навіть здогадатися, що є навантаження, а є вантажообіг. І що кількість необхідних локомотивів пропорційна до вантажообігу, а не до навантаження.
Нагрузка без объемов не растет. Тут вам не только физика в помощь, но и экономика - за срочность много не переплачивают, и грузоперевозки распределены более-менее равномерно. О чем вы, конечно же "не можете навіть здогадатися" (но решение есть - смотрите динамику помесячно)
Denik написав:Я 26 прогнозував - 26 побачили
Вы врете. В августе вы обещали 24 до конца 2021-го
Denik написав:З реальним сектором все класно, а не те що ви розповідаєте.
Это не я. Это ДССУ. Пишите претензии в Министерство экономики - нечего зрадную статистику публиковать, пусть сначала цензуру Деника проходит
PS: все, надоело с вами спорить. Читайте быстрее - через полчаса удалю весь флуд
Captain Obvious написав:Как там возобновленiэ рiста до 29, панi та пановэ? Следуюча останiвка 27.8
НГ там газ начал импортировать по 900 баксов. Нефть тем временем стремится к сотке баксов. Посевная будет очень рентабельна.
А як можна оцінити рентабельність посівної?! Я надіюсь пан розуміє термін «рентабельність»? І рентабельність застосовують до реалізованого товару чи продукції… Виходить у вашій уяві будуть сіяти і реалізовувати незавершене виробництво?! Чи я щось не розумію…
zРадио написав:Нагрузка без объемов не растет. Тут вам не только физика в помощь, но и экономика - за срочность много не переплачивают, и грузоперевозки распределены более-менее равномерно. О чем вы, конечно же "не можете навіть здогадатися" (но решение есть - смотрите динамику помесячно)
вантажообіг = навантаження * відстань вимірюється в ткм, як і середня робота локомотива за день.
zРадио написав:Вы врете. В августе вы обещали 24 до конца 2021-го
Пруф. В мене то збережений Ваш пруф з прогнозом 7 млрд. кубів в ПХГ наприкінці опалювального сезону...