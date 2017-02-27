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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9149915091519152

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
Гривня
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Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вот динамика грузоперевозок железной дорогой (стащил у Сережи Лещенко в ТГ - он подает это как большую победу, которую вы, судя по всему, разделяете). Итак, все перечисленные вами "рекорды" 2021-го едва вернули объемы к уровню 2019-го после карантинного 2020-го. Об уровнях более ранних периодах и мечтать не приходится. Из чего следует, что у УЗ нет потребности в увеличении подвижного состава. Разве что вопрос амортизации, с чем путем ремонта и модернизациии справляются украинские заводы

Свою "експертність" в реальному секторі Ви показали влітку, обісрамшись із прогнозов врожаю, навіть з даними Рефенетів. Здогадатися, що перевезення 2021 року визначаються як неврожаєм - 2020 так і врожаєм 2021. У першій половині 2022 на залізниці будуть двозначні цифри приросту в тому числі і за рахунок приросту перевезення вугілля. Восени залізниця завантажена завжди.

Додам, що до 2014 року було дуже багато дурної роботи: Перевезення 10 км 1.5 т "землі Донбасу" на збагачувальну фабрику, потім - перевезення на 20-30 км до найближчої ТЕС.
В навантаження йшло 2,5 т, у вантажообіг - величина близька до 0.

Чи варто "мріяти" про рекордні перевезення по суті забруднювача (СО2, SO2, NOx) за гроші від держсубсидій вугільній промислвості?
Востаннє редагувалось Denik в Вів 08 лют, 2022 22:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства,

Тобто Ви хочете безкоштовних грошей? От так просто і ні за що щоб хтось комусь наливав мільярди? Ви готові свої гроші от прямо зараз пороздавати - безкоштовно всім підряд? Га? Якщо так - я перший на черзі, карту в о\п зкидати?
Мене просто інколи шокує ну не знаю як би це виразитится щоб не образити рівень розуміння форумчан світу в якому вони живуть - ну якби сам за копійку на курсі долара вдавиться, чи на любому товарі, а от прокляті іноземці безкоштовно мають нам мільярди наливати - ну от є якась логіка і якесь розуміння, ну просто диву даєшся. Нам дають кошти - нам дають в кредит під дуже низьккий відсоток - це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять, поки що, і це наш порятунок - треба дякувати, а не виявляти невдоволення - спочатку дай комусь чужому своїх 10000 баксів просто так, безкоштовно і відчуй як це просто і легко, а потім проявляй невдоволення до інших
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:51

  Василь-Рівне написав:
  Alex2007 написав:В любом случае это не бесплатные деньги, и в любом случае они идут не на развитие собственного производства,

Тобто Ви хочете безкоштовних грошей? От так просто і ні за що щоб хтось комусь наливав мільярди? Ви готові свої гроші от прямо зараз пороздавати - безкоштовно всім підряд? Га? Якщо так - я перший на черзі, карту в о\п зкидати?
Мене просто інколи шокує ну не знаю як би це виразитится щоб не образити рівень розуміння форумчан світу в якому вони живуть - ну якби сам за копійку на курсі долара вдавиться, чи на любому товарі, а от прокляті іноземці безкоштовно мають нам мільярди наливати - ну от є якась логіка і якесь розуміння, ну просто диву даєшся. Нам дають кошти - нам дають в кредит під дуже низьккий відсоток - це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять поки що і це наш порятунок - треба дякувати, в не виявляти невдоволення - спочатку дай комусь чужому своїх 10000 баксів просто так, безкоштовно і відчуй як це просто і легко, а потім проявляй невдоволення до інших


Василий, не нужно мне задавать эти вопросы. Задайте эти вопросы тем, кто постоянно называет эти деньги словом "помощь", в первую очередь одному гетьману, который в принципе и породил эту привычку. :lol:
п.с "Помощь", за которую с меня и с вас и каждого украинца хотят постоянно стырить тышком-нышком что-то из кармана из тарифов, налоховыми амнистиями и т.д., чтобы потом рассчитаться за эту "помощь". Не буду дальше продолжать...
п.с2. и да, бесплатно мне ничего не нужно; справедливость и порядок нужен.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 лют, 2022 22:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:52

...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 лют, 2022 23:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять, поки що, і це наш порятунок -


довіру нужно в первую очередь среди граждан страны хоть минимально создать к государству и его деятелям.
А там, глядишь, и собственных ресурсов хватит без каких-то вечных нездоровых ес-овско мвф-ских кредитов. И половина экономики не пряталась бы в тени, а знала, что уплаченные налоги (даже если они и немного завышены) не будут раскрадены и проедены неизвестно кем и когда, а пойдут туда, куда и должны пойти в норме.
А радоваться очередному кредиту при неизменной системе и ее элементах, поставках кучи оружия, и вообще происходящего, как-то не получается.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 лют, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я прогнозы урожая не делаю. Беру чужие от более уважаемых экспертов, чем форумные деники. Например, от Рефинитив. А об обосранных лучше даже не заикайтесь, пока не покажете, где доллар по 24 продают

Ви не можете навіть здогадатися, що є навантаження, а є вантажообіг. І що кількість необхідних локомотивів пропорційна до вантажообігу, а не до навантаження.
Я 26 прогнозував - 26 побачили.
Долар зараз не по 24 через те, що є люди які вірять в Вашу маячню, і є люди, що вірять в маячню ПТН ПНХ.
З реальним сектором все класно, а не те що ви розповідаєте.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:14

Убрал за собой
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 лют, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:31

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Как там возобновленiэ рiста до 29, панi та пановэ?
Следуюча останiвка 27.8

НГ там газ начал импортировать по 900 баксов. Нефть тем временем стремится к сотке баксов. Посевная будет очень рентабельна.

А як можна оцінити рентабельність посівної?! Я надіюсь пан розуміє термін «рентабельність»?
І рентабельність застосовують до реалізованого товару чи продукції… Виходить у вашій уяві будуть сіяти і реалізовувати незавершене виробництво?! Чи я щось не розумію…
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Нагрузка без объемов не растет. Тут вам не только физика в помощь, но и экономика - за срочность много не переплачивают, и грузоперевозки распределены более-менее равномерно. О чем вы, конечно же "не можете навіть здогадатися" (но решение есть - смотрите динамику помесячно)

вантажообіг = навантаження * відстань
вимірюється в ткм, як і середня робота локомотива за день.
  zРадио написав:Вы врете. В августе вы обещали 24 до конца 2021-го

Пруф. В мене то збережений Ваш пруф з прогнозом 7 млрд. кубів в ПХГ наприкінці опалювального сезону...
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:46

  Alex2007 написав:
  Василь-Рівне написав:це ДОВІРА і це дуже цінний крок і значуща подія, бо нам вірять, поки що, і це наш порятунок -


довіру нужно в первую очередь среди граждан страны хоть минимально создать к государству и его деятелям.
А там, глядишь, и собственных ресурсов хватит без каких-то вечных нездоровых ес-овско мвф-ских кредитов. И половина экономики не пряталась бы в тени, а знала, что уплаченные налоги (даже если они и немного завышены) не будут раскрадены и проедены неизвестно кем и когда, а пойдут туда, куда и должны пойти в норме.
А радоваться очередному кредиту при неизменной системе и ее элементах, поставках кучи оружия, и вообще происходящего, как-то не получается.

Даремно Ви так намагаєтеся, головне плескати в долоні і кричати УРА та заживемо, при кожному займі!
Інститут інтелекту розпочав руйнування з руйнування освіти та виїзду наукового прошарку. Це вже встановлений на рейки процес. На жаль.
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