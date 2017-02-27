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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 04:34
Qwerty написав: Zebra написав: Captain Obvious написав:
Как там возобновленiэ рiста до 29, панi та пановэ?
Следуюча останiвка 27.8
НГ там газ начал импортировать по 900 баксов. Нефть тем временем стремится к сотке баксов. Посевная будет очень рентабельна.
А як можна оцінити рентабельність посівної?! Я надіюсь пан розуміє термін «рентабельність»?
І рентабельність застосовують до реалізованого товару чи продукції… Виходить у вашій уяві будуть сіяти і реалізовувати незавершене виробництво?! Чи я щось не розумію…
Інколи трапляється так, що врожай не збирають або знищують. Тобто до реалізації взагалі не доходить.
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