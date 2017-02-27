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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9150915191529153

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
Гривня
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35
Долар
60%
168
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
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Крипта
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Ваш варіант
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24
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:34

  Qwerty написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Как там возобновленiэ рiста до 29, панi та пановэ?
Следуюча останiвка 27.8

НГ там газ начал импортировать по 900 баксов. Нефть тем временем стремится к сотке баксов. Посевная будет очень рентабельна.

А як можна оцінити рентабельність посівної?! Я надіюсь пан розуміє термін «рентабельність»?
І рентабельність застосовують до реалізованого товару чи продукції… Виходить у вашій уяві будуть сіяти і реалізовувати незавершене виробництво?! Чи я щось не розумію…

Інколи трапляється так, що врожай не збирають або знищують. Тобто до реалізації взагалі не доходить.
Zebra
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  #<1 ... 9150915191529153
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