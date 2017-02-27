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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9150915191529153

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
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Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:34

  Qwerty написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Как там возобновленiэ рiста до 29, панi та пановэ?
Следуюча останiвка 27.8

НГ там газ начал импортировать по 900 баксов. Нефть тем временем стремится к сотке баксов. Посевная будет очень рентабельна.

А як можна оцінити рентабельність посівної?! Я надіюсь пан розуміє термін «рентабельність»?
І рентабельність застосовують до реалізованого товару чи продукції… Виходить у вашій уяві будуть сіяти і реалізовувати незавершене виробництво?! Чи я щось не розумію…

Інколи трапляється так, що врожай не збирають або знищують. Тобто до реалізації взагалі не доходить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:05

27.95-27.96/28.03-28.05
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  odessit2007 написав:27.95-27.96/28.03-28.05

И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рубль продолжает укрепление. Посмотрим куда гривну толкнут сегодня. Улица надеется на повторение вчерашнего дня, продают выше межбанка.
yulia956688
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:04

  yulia956688 написав:Рубль продолжает укрепление. Посмотрим куда гривну толкнут сегодня. Улица надеется на повторение вчерашнего дня, продают выше межбанка.
Пути рубля и гривны так или иначе должны разойтись - геополитическое напряжение спадает, а нефть растет ...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:10

  asti написав:
  yulia956688 написав:Рубль продолжает укрепление. Посмотрим куда гривну толкнут сегодня. Улица надеется на повторение вчерашнего дня, продают выше межбанка.
Пути рубля и гривны так или иначе должны разойтись - геополитическое напряжение спадает, а нефть растет ...

Как раз про напряжение и идёт речь. И рубль тут выступает индикатором с той стороны баррикады. В ближайшее время просматриваю, сравниваю.
yulia956688
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:19

  Investor_K написав:
  odessit2007 написав:27.95-27.96/28.03-28.05

И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?


в столиці знають більше ніж в провінції

кєш танцює за МБ

побачимо після початку торгів

може боковик, а може до гори

опт 97/00
prodigy
 
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