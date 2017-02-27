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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 04:34
Qwerty написав: Zebra написав: Captain Obvious написав:
Как там возобновленiэ рiста до 29, панi та пановэ?
Следуюча останiвка 27.8
НГ там газ начал импортировать по 900 баксов. Нефть тем временем стремится к сотке баксов. Посевная будет очень рентабельна.
А як можна оцінити рентабельність посівної?! Я надіюсь пан розуміє термін «рентабельність»?
І рентабельність застосовують до реалізованого товару чи продукції… Виходить у вашій уяві будуть сіяти і реалізовувати незавершене виробництво?! Чи я щось не розумію…
Інколи трапляється так, що врожай не збирають або знищують. Тобто до реалізації взагалі не доходить.
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Zebra
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:05
27.95-27.96/28.03-28.05
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odessit2007
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:35
odessit2007 написав:
27.95-27.96/28.03-28.05
И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?
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Investor_K
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59
Рубль продолжает укрепление. Посмотрим куда гривну толкнут сегодня. Улица надеется на повторение вчерашнего дня, продают выше межбанка.
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yulia956688
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:04
yulia956688 написав:
Рубль продолжает укрепление. Посмотрим куда гривну толкнут сегодня. Улица надеется на повторение вчерашнего дня, продают выше межбанка.
Пути рубля и гривны так или иначе должны разойтись - геополитическое напряжение спадает, а нефть растет ...
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asti
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:10
asti написав: yulia956688 написав:
Рубль продолжает укрепление. Посмотрим куда гривну толкнут сегодня. Улица надеется на повторение вчерашнего дня, продают выше межбанка.
Пути рубля и гривны так или иначе должны разойтись - геополитическое напряжение спадает, а нефть растет ...
Как раз про напряжение и идёт речь. И рубль тут выступает индикатором с той стороны баррикады. В ближайшее время просматриваю, сравниваю.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:19
Investor_K написав: odessit2007 написав:
27.95-27.96/28.03-28.05
И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?
в столиці знають більше ніж в провінції
кєш танцює за МБ
побачимо після початку торгів
може боковик, а може до гори
опт 97/00
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prodigy
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