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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:21
Сейчас не поймешь, куда именно не пробили, так как со вчерашнего обеда строгий боковик, ни вниз, ни вверх. Нюанс в том, что МБ сейчас играет на стороне быков.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:24
Расшифруйте - это хорошо или плохо?
"Сегодня наблюдается довольно низкая активность покупателей. На 11:05 объем сделок в Bloomberg - всего 36,5 млн долларов"
На тонком рынке могут разыграться спекулянты.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 09 лют, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:25
Востаннє редагувалось Striker в Сер 09 лют, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:30
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.02.2022................27,9932
Гривна потеряла 3 копейки.
МКГ*............6.9991............6.9853...........-0.2%
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 11 выросли на 1.5 копейки, немного постояли, откатились на копейку, а к 12 опустились еще на полкопейки. Пока рынок полностью сбалансирован при невысокой активности. Никто не знает, куда идти?
В мире доллар с пятницы топчется вблизи одного уровня.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Это произошло из-за увеличения объема суточных сертификатов, которым немного помогла обналичка. Накануне увеличения норматива резервирования банки пытаются по максимуму заработать на сертификатах. После 11 коррсчета должны увеличиться, а объем сертификатов уменьшиться.
В понедельник объем МБ увеличился с 680.8 до 721.3 млн. Чистый спрос составил около 468 млн. Клиентское предложение выросло и увеличило и без того внушительный отрыв от сократившегося спроса. Не думаю, что НБУ должно быть стыдно за выравнивание 1.5-кратного перекоса, самостоятельно рынки с таким не справляются.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:31
Не , у нас только "инвестор " может предсказать .
"И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?"-это сегодняшнее .
Вы сами понимаете , что есть планы и у НБУ и у громадного покупателя .
По видимому они согласовываются .
Думаю , что НБУ выступает на стороне покупателя , так как покупки(газ) имеют значение для страны.
Всем Хорошего дня и Настроения .
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
минулого разу така ситуація була перед обвалом донизу із 29.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 09 лют, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40
Никто не знает куда пойдет курс, но при этом всем понятно, что долго балансировать на 28 курс не может; все ждут, вернее выжидают. Как только ситуация прояснится тут же и пойдут обороты.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40
Сонный рынок. Никому ничего не нужно. Активность слабая.
Сейчас крупный продавец или покупатель может легко толкнуть вниз или вверх копеек на 5-7. Но их нет. Все спят или ждут чего-то.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:49
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