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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
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Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:21

  холява написав:
  kluychkooleg написав:Главное, чтобы слон снова не влез с покупками в посудную лавку. А с него станется. Подозрительно третий раз от 27.98 вверх отскакиваем.


Еще при ДС писали , что если три раза не пробиваем то вниз .
А если три раза пробили вверх .
У нас болото , 27,85-28.05 (обобщенные окна на обменках )


Сейчас не поймешь, куда именно не пробили, так как со вчерашнего обеда строгий боковик, ни вниз, ни вверх. Нюанс в том, что МБ сейчас играет на стороне быков.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:24

  vitaliian написав:Зображення


Расшифруйте - это хорошо или плохо?
"Сегодня наблюдается довольно низкая активность покупателей. На 11:05 объем сделок в Bloomberg - всего 36,5 млн долларов"
На тонком рынке могут разыграться спекулянты.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 09 лют, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:25

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Востаннє редагувалось Striker в Сер 09 лют, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.02.2022................27,9932
Гривна потеряла 3 копейки.

МКГ*............6.9991............6.9853...........-0.2%

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 11 выросли на 1.5 копейки, немного постояли, откатились на копейку, а к 12 опустились еще на полкопейки. Пока рынок полностью сбалансирован при невысокой активности. Никто не знает, куда идти?
В мире доллар с пятницы топчется вблизи одного уровня.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Это произошло из-за увеличения объема суточных сертификатов, которым немного помогла обналичка. Накануне увеличения норматива резервирования банки пытаются по максимуму заработать на сертификатах. После 11 коррсчета должны увеличиться, а объем сертификатов уменьшиться.

В понедельник объем МБ увеличился с 680.8 до 721.3 млн. Чистый спрос составил около 468 млн. Клиентское предложение выросло и увеличило и без того внушительный отрыв от сократившегося спроса. Не думаю, что НБУ должно быть стыдно за выравнивание 1.5-кратного перекоса, самостоятельно рынки с таким не справляются.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:31

  kluychkooleg написав:
  холява написав:
  kluychkooleg написав:Главное, чтобы слон снова не влез с покупками в посудную лавку. А с него станется. Подозрительно третий раз от 27.98 вверх отскакиваем.


Еще при ДС писали , что если три раза не пробиваем то вниз .
А если три раза пробили вверх .
У нас болото , 27,85-28.05 (обобщенные окна на обменках )


Сейчас не поймешь, куда именно не пробили, так как со вчерашнего обеда строгий боковик, ни вниз, ни вверх. Нюанс в том, что МБ сейчас играет на стороне быков.


Не , у нас только "инвестор " может предсказать .

"И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?"-это сегодняшнее .

Вы сами понимаете , что есть планы и у НБУ и у громадного покупателя .
По видимому они согласовываются .
Думаю , что НБУ выступает на стороне покупателя , так как покупки(газ) имеют значение для страны.
Всем Хорошего дня и Настроения .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Расшифруйте - это хорошо или плохо?
"Сегодня наблюдается довольно низкая активность покупателей. На 11:05 объем сделок в Bloomberg - всего 36,5 млн долларов"
На тонком рынке могут разыграться спекулянты.

минулого разу така ситуація була перед обвалом донизу із 29.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 09 лют, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:Расшифруйте - это хорошо или плохо?
"Сегодня наблюдается довольно низкая активность покупателей. На 11:05 объем сделок в Bloomberg - всего 36,5 млн долларов"
На тонком рынке могут разыграться спекулянты.
минулого разу така ситуація була перед обвалом донизу.
Никто не знает куда пойдет курс, но при этом всем понятно, что долго балансировать на 28 курс не может; все ждут, вернее выжидают. Как только ситуация прояснится тут же и пойдут обороты.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40

Сонный рынок. Никому ничего не нужно. Активность слабая.
Сейчас крупный продавец или покупатель может легко толкнуть вниз или вверх копеек на 5-7. Но их нет. Все спят или ждут чего-то.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:49

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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